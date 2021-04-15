美参院听证会：研发投资创45年最低 远落后中国

美国参议院商务委员会主席坎特威尔（Maria Cantwell）警告说，美国在研发方面的投资已经跌至几十年来最低水平，而世界其他地区的投资却在飙升。

据路透社报道，坎特威尔周三表示，拟议中的无尽前沿法案（Endless Frontier Act）引发一场关于美国竞争力的大辩论。这项法案计划补贴科技业、以帮助美国更好地同中国展开竞争。

她指出，以相对于国内生产总值(GDP)的水平来看，美国联邦政府在研发方面的投资创45年最低。“在此之际，国际竞争愈发激烈，其他国家已经准备好挑战我们在世界创新舞台上的地位。”

委员会副主席共和党参议员威克（Roger Wicker）表示，看起来该法案旨在帮助美国与中国竞争，但美国不会复制中国在研发、投资和政府补贴方面“自上而下的方案”。

威克说：“在技术和供应链方面进行战略投资固然重要，但仅靠砸钱来解决问题不会让我们胜出。”威克说：“如果这个概念的资助对象缺乏能力开展真正有用的研发活动，可能反而有害无益。”

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)与共和党参议员托德·杨（Todd Young）最先于2020年联合提出无尽前沿法案，呼吁未来五年投资1100亿美元（1471.07亿新元）来推动提升美国科技的努力。

