中国将公布人口普查结果 央行警告衰减速度或超乎想象

中国本月将公布人口普查结果，中国央行微信公众号周三发布工作论文称，要认识到中国人口形势已经逆转，转型后人口衰减的速度将超乎想象，教育和科技进步难以弥补人口的下降；论文并建议，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难等。

据路透社报道，中国央行题为《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文以罕见的、近乎口语化的通俗表述指出，应抓住当前生育政策对部分居民还是硬约束的时机，全面放开生育，及时释放其较高的生育意愿；若稍有迟疑，将错失以生育政策应对人口转型的宝贵窗口期，重蹈发达国家的覆辙。

央行论文警告称：“要认识到我国人口形势已经逆转，灰犀牛越来越近；要认识到人口红利当时是好东西，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性的巨大反作用力，转型后人口衰减的速度将超乎我们的想象；要认识到人口虽然是慢变量，但有加速发展、难以挽回的特点；要认识到教育和科技进步远不足以弥补人口的下降。”

论文还称，虽然人口与经济的关系有点像物价，但不同的是，人口惯性是跨代际的力量，其力道比通货膨胀和通货紧缩要强得多、久得多。

论文写道：“如果把价格比作汽车，那人口就是油轮，刹也刹不住，动也动不了，用调控经济的思路去应对人口转型，多半事与愿违。所以一定要有提前量，并且搞得多多的，这样才不至于积重难返；一定要坚持，这样才有成效。”

中国每10年开展一次人口普查。去年10月，中国国务院启动第七次全国人口普查，其结果将于今年4月公布结果。

中国央行3月下旬发布2021年第一号论文说，未来随着中国人口红利持续消退，劳动力数量对经济增长贡献还将进一步下降，但劳动力质量对经济增长的贡献率有所增强；要加强结构性货币政策对人力资本质量和高全要素生产率行业的支持。中国国务院早些时候则调整央行货币政策委员会组成人员，中国知名人口经济学家蔡昉出任货币政策委员会委员。