骆惠宁：让企图拿香港做棋子的外部势力留点教训

香港中联办主任骆惠宁今天（15日）警告蛮横干预香港事务、企图拿香港做“棋子”的外国和外部势力，中国该反制就坚决反制，让这些势力留点教训。

据香港中联办官网发布的致辞稿内容，骆惠宁在香港“全民国家安全教育日”开幕礼致辞时强调，对一切损害国家安全和香港繁荣稳定的行为，中国中央政府该出手时就出手，一旦出手必到位。

骆惠宁称，网络上将《香港国安法》和香港选举制度改革，比作维护社会稳定、守护香港未来的“利剑”和“坚盾”，并认为“网友们看得很准”。他说：“有了‘利剑’和‘坚盾’，就有了解决经济民生领域深层次问题的必备条件。”

骆惠宁认为，香港曾因“安全之痛”付出过昂贵的代价，当地市民也有切肤之痛，并希望社会各界都能进一步行动起来，更广泛凝聚“危害国家安全，就是破坏香港繁荣发展，损害市民利益福祉”的共识，筑起维护国家安全的铜墙铁壁。他说：“谁想在国家安全和市民安宁上突破底线，中央不允许，市民也不答应。”

对于香港据称一年来有大规模资金流出，骆惠宁驳斥这一说法，并强调香港银行体系的总结余反而升至近四年来的高位。

骆惠宁也说：“有位香港朋友说得好，‘小船并大船，香港才能乘风破浪’，香港这个小家离不开祖国这个大家。”他相信，随着《香港国安法》的深入实施和特区选举制度进行改革后，香港将拥有比历史上任何时候都更加安全稳定的发展环境。