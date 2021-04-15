消息：中国计划启动自家版“良好棉花发展协会”

知情人士透露，中国已加大步伐，计划启动中国版“良好棉花发展协会”（BCI）。

据香港《南华早报》今天（15日）报道，总部设在北京的棉花垂直服务提供商中农国稷两年前设立“未来棉花”计划，但计划协调员之一赵岩（音译，Zhao Yan）坦言，该计划直到今年1月中国服装设计师协会和现代种业发展基金参与后，才取得较大进展。

赵岩说：“我们多年来遵循瑞士标准，但该国不生产棉花，现在是时候制定我们的国家标准了。”良好棉花发展协会2009年成立，总部设在瑞士。

赵岩证实，国际社会对新疆棉花的负面举措加快了“未来棉花”项目的发展步伐，并认为这个项目预计将在这个“关键时刻”展现出“民族志向”。

该项目也可能设立“未来棉花”公司，以处理日常事务并举办各种行业活动，各项准备工作在项目启动前就已经在进行中。

曾参与该项目初期准备工作，并协助在新疆招募新成员的新疆数字棉花研究中心秘书长罗艳说：“我们希望通过这个品牌，改善整体新疆棉花质量，因为新疆棉花质量不及美国和澳大利亚。”

罗艳披露，“未来棉花”已经在新疆聘请了32名成员，并招募到一些中国国内时尚品牌。赵岩也说，“未来棉花”将首先考虑招募中国品牌，之后再考虑是否招募国际品牌。

良好棉花发展协会去年10月发表声明，指针对新疆强迫劳动和其他侵犯人权行为的持续性指控，导致协助在越来越难以维持的环境中展开他们的活动，因而决定终止所有的实地活动，包括能力建设，以及数据监控与汇报。

协会也在声明中公布，他们去年3月已暂停在新疆进行许可和保证工作，自此之后就没有来自新疆的新“良好棉花”认证。

不过，良好棉花发展协会上海代表处上个月称，他们曾向总部提交调查报告，指出新疆不存在强迫劳动问题，并说协会无限期取消对新疆棉企的“良好棉花”认证。协会随后被发现撤下相关声明。