台风舒力基无助缓解台湾数十年来罕见旱情

台湾气象局15日观测，轻度台风舒力基将持续增强，但直接侵袭台湾机率低，气象专家吴德荣认为，舒力基不但无助解旱，台风外围沉降作用反而会让台湾水气转干。

据新华社报道，台湾数十年来罕见旱情仍在持续，有的水库蓄水量已不足5%，干旱给民生和经济带来的冲击进一步显现。

台湾水利部门即时监测资料显示，截至13日，全台19座主要水库已有17座蓄水量低于50%，其中有八座低于20%。北部的宝二水库、永和山水库，中部的鲤鱼潭水库、德基水库蓄水量均不到10%，南部的曾文水库蓄水量也仅11.6%。

干旱缺水对农业生产造成较大影响。一些县市的农田停灌，茶叶、水果等均遭不同程度减产。产茶大县南投县的茶叶厂商估计，因茶树缺乏足够水分浇灌，南投整体茶叶受损面积达20%以上。

据香港中通社报道，轻度台风舒力基于14日在菲律宾东南方海面形成，台湾气象局预测，台风舒力基未来将朝菲律宾东侧海面行进，强度会持续增强，并在菲律宾东方海面北转，随后再往东北方移动，北转过程离台湾有相当的距离，直接侵袭台湾机率低。

台湾中央大学大气科学系兼任副教授吴德荣表示，舒力基未来4、5天发展至最强，将触及强烈台风的门槛，但舒力基无侵台机率，也无纾解旱象的可能，17日白天起至21日，受大陆高压及舒力基外围沉降作用的加成，台湾附近水气反而转干。