担心美国施压日本对华强硬 中国相关日企股票下跌

业务与中国联系较紧的日本企业股票在首相菅义伟出访美国之前下跌，因为投资者担心美国对日本施加压力，令其更紧密地与华盛顿站在一起对北京采取强硬立场。

据路透社报道，分析人士说，如果外交关系因贸易限制或抵制活动而变得更加紧张，严重依赖中国需求的船运商、零售商以及的各种机械和零件制造商，可能会受到较大影响。

菅义伟周五将成为拜登上任以来第一位访问白宫的外国领导人。外界普遍认为，这表明两国均渴望加强双方联盟以对抗中国日益增长的影响力。

大和证券首席技术分析师内之荣司（Eiji Kinouchi）说：“菅义伟可能会被要求采取与华府一致的对华强硬立场，这恐令中日关系恶化。”

内之荣司表示，鉴于日本无论是地理还是经济上都与中国较接近，中日关系恶化对日本产生的负面影响，将大于对其西方盟友的影响。

一名拜登政府高层官员也表示，台湾以及维持台海现状将是美日即将讨论的部分内容。

三井住友银行环球投资总经理永田有宏（Arihiro Nagata）说：“菅义伟可能从美国获得更多疫苗。做为交换条件，他可能不得不对中国采取强硬态度。因此在中国曝险较大的企业股价目前上档受限。”

分析师称，投资者担心如果日本在有争议的问题上转向更强硬立场，可能会引发中国做出正式的或其他形式的报复。

视中国需求至关重要的日本航运类指数本周迄今已经跌去5.1%，而日经指数同期下滑0.2%。一些曾受益于全球芯片短缺的电子元件制造商，也失去了投资者的青睐。

东电化（TDK）本周挫跌6.7%，该公司一半以上的产品销往中国。在其他对中国有很高曝险的公司中，太阳诱电股价下挫6.1%，Nitto Denko下滑2.3%。