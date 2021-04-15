马云在蚂蚁再被约谈后首次现身

中国阿里巴巴创始人马云在中国官方再约谈蚂蚁集团，并列出针对蚂蚁的五个主要整改要求后，在昨天（15日）现身俄罗斯地理学会监事会会议，但马云在会上并没有发言。

据俄罗斯卫星通讯社报道，马云通过网络视频会议系统，出席这项会议，身后房间内布局是中国风，墙上画着梅花。

马云在会上仅听取其他与会者将近两个小时的交流和报告，偶尔端起茶杯喝茶。

中国国家市场监督管理局上周六（10日）公布，他们在反垄断调查中，发现阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场具有支配地位，并向集团开出逾180亿元人民币（37亿新元）的破纪录罚单。

人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门随后再次联合约谈蚂蚁集团，要求蚂蚁集团必须正视金融业务活动中存在的严重问题和整改工作的严肃性，对标监管要求和拟定的整改方案，深入有效整改。

中国人民银行副行长潘功胜周一（12日）在中国人民银行发布的信息中，列出了五个主要整改要求：一是纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。

二是打破信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求，依法持牌经营个人征信业务，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，保障个人和国家信息安全。三是蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。

四是严格落实审慎监管要求，完善公司治理，认真整改违规信贷、保险、理财等金融活动，控制高杠杆和风险传染。五是管控重要基金产品流动性风险，主动压降余额宝余额。

