台积电获利优于预期 芯片短缺无缓和迹象

台积电公布第一季度获利优于预期，在此同时，从汽车制造商到PC供应商等全球企业都在争夺芯片。

据彭博社报道，台积电1月至3月净利润增长了19％，达到1397亿元台币（65.72亿新元），分析师平均预估为1,362亿元台币。根据该公司上周的声明，第一季度营收增长了17％，至3624亿元台币。

苹果公司的iPhone，智能电视和联网汽车中使用的芯片需求激增，促使台积电成为了全球供应链紧俏的核心，导致汽车厂閒置，加剧了游戏机等热门消费产品的缺货。尽管台湾这家最大芯片制造商将其晶圆厂的利用率保持在超过100％，但该公司产能不足以满足其所有客户的需求，已承诺未来三年将投资1000亿美元（1335.27亿新元）。

Cathay Futures分析师Felix Hsu在4月7日发布的一份报告中表示，由于长期半导体需求好于预期，台积电在未来三年1000亿美元资本支出下，很可能实现15％的复合年增长率（CAGR）。他预计台积电第二季度指引将高于共识预测。

由于美国主要的汽车制造商和其他装置供应商面临着芯片长期短缺的问题，美国总统乔·拜登提议 将以500亿美元用于支持美国的半导体研究和制造。该倡议可能有助于台积电今年在亚利桑那州建设高端晶圆厂的计划，该工厂可能耗资120亿美元。

台积电的股价在过去一年中增长了一倍以上。在该公司发布财报之前，该股周四上涨了1.1％。