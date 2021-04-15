物价走高 中国央行第四月未向市场净投放长期资金

中国央行今日中期借贷便利操作接近等量对冲，未超市场预期；连续四个月未向市场注入长期资金，或显示通胀压力抬升下货币政策受到一定掣肘。

据彭博社报道，中国央行公告，对当月到期的中期借贷便利（MLF）和定向中期借贷便利（TMLF）进行合并续作，今日开展了1500亿元人民币（约300亿新元）一年期MLF操作；同时开展100亿元逆回购，等量对冲当日到期。据彭博汇总，4月15日和25日分别有1000亿元MLF和561亿元TMLF到期；合并续作后小额净回笼61亿元。

此举基本符合市场预期：彭博此前采访的七家机构中有四家预计央行将对其进行合并等额对冲，两家料会小规模超额续作，还有一家认为续作规模会明显高于到期量。

中信证券分析师明明认为：“近期流动性整体中性偏松，3月末财政支出可能较多，对冲了4月缴税等压力，因此央行接近等量对冲，货币政策保持适度中性。”近期金稳会等多个重要会议提到关注大宗商品价格，可能是MLF未放量的原因之一；但也不排除公开市场下周或接近月末时有所放量。

中国央行今年来一直谨慎投放中长期资金。1月对当月到期的MLF和TMLF合并小额缩量续做，2月与3月MLF操作则持平到期。公开市场方面，央行3月迄今每日均开展100亿逆回购，以稳定流动性预期。

中国3月份PPI大涨，同比增幅创逾两年半来最大，在通胀压力走升之际，中国高层表态关注大宗商品价格走势。渣打银行中国宏观策略主管刘洁表示，不断上升的通胀将使央行维持轻微鹰派倾向，但考虑到经济复苏的不平衡性，中国央行不会转向彻底的紧缩政策。

中国央行货币政策司司长孙国峰周一表示，密切关注4月份财政收支和市场流动性供求变化，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，对流动性进行精准调节，保持银行体系流动性合理充裕，为政府债券发行提供适宜的流动性环境。

值得一提的是，近期中国华融信用事件影响不断蔓延，从MLF操作看中国央行并无意未雨绸缪安抚市场；反观去年11月，永煤事件冲击后，为应对违约加剧信用分层和广义基金流动性压力，中国央行11月意外开展两次MLF操作，累计1万亿元创历史新高。

去年以来，中国央行通常在每个月的15日或下一个顺延的交易日进行一次MLF操作。