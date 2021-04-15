中国渔民打鱼据报捞获境外间谍装置

中国官媒在全民国家安全教育日前夕（14日）披露，有中国渔民在出海打鱼时，会捞获境外间谍窃密装置。

据中国央视新闻报道，江苏盐城一名渔民王锁称，他和船员们不久前在近海捕鱼，起网时发现到渔网比平时要沉得多，渔网出水后，发现一个体积庞大的黑色物体在渔网当中。他在靠岸后报告给了当地渔政和国家安全部门，并把捕捞到的装置移交给国家某研究机构。

王锁说：“捞起来以后发现有个黑色的东西，上边带很先进的太阳能板，后边带螺旋桨，两边带翅膀。”

中国水声工程专家唐建生研判，这个长度大概有3米左右的装置是波浪滑翔机。

央视新闻介绍，波浪滑翔机是“近几年来”出现的一种新型海洋无人潜航器，通过波浪的起伏提供动力向前行进，再通过太阳能为仪器的数据采集、通信、定位等功能提供能量。

唐建生认为，这个无人潜航器并不是中国制造和使用的装备，研判是境外国家在中国海域秘密投放的窃密装置，性能先进，功能强大，能实现侦察和情报搜集任务。

报道称，江苏、浙江、广西、海南等多地渔民也有很多渔民曾捕捞到来自国外的技术监测装置，而且型号各异、种类繁多、功能先进。江苏、浙江、海南等沿海地区从2016年至今捞获了一批境外装置，先后奖励渔民及有关人员91人。

央视新闻认为，境外间谍情报机关将海洋作为新战场，运用技术和人力等手段，大肆在中国沿海地区开展情报搜集活动。

中国军事科学院原世界军事研究部副部长罗援认为，中国现在海洋安全面临着巨大的挑战，现在有些国家以海上航行自由权来不断地挑战、挑衅中国的海上安全，并提议加强海洋安全屏障的建设。

罗援说：“把你的一些深水探测器扔到我们家门口，这不就是一个小偷的窥视行动吗？在国际法上是绝对不能允许的。”