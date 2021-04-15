中国外交部副部长：欢迎德企加大对华投资

中国外交部副部长秦刚今天出席中国德国商会早餐会致辞时说，深耕中国市场的外国企业和投资者都是中国国内大循环的市场主体，新发展格局将为包括德国企业在内的外国企业提供更多机遇，他欢迎德国企业加大对华投资。

根据中国外交部网站消息，秦刚在会上重点介绍了中德、中欧关系，解读“十四五”规划和新发展格局。他说，面对疫情防控压力和经济复苏任务，中德携手合作，经受了风浪考验。两国领导人保持了频密的“云外交”，双方就抗疫物资相互支持，围绕复工复产开展了高效的“快捷通道”合作。

秦刚还说，去年中德双边贸易额逆势上升近4%，中国连续五年成为德国全球最大贸易伙伴，中欧投资协定谈判按期结束，推动中欧关系和务实合作迈向新水平，为未来中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障和更光明的合作前景。

他还提到，中国国家主席习近平日前同德国总理默克尔通话，双方强调加强对话沟通和合作的重要性，为今年中德、中欧关系发展提供了政治指引。

秦刚表示，中国“十四五”规划提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是适应中国经济发展阶段变化和应对国际发展环境变化的战略抉择。构建“双循环”发展格局决不是关起门来封闭运行，而是要实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。

中国为此将发挥超大规模市场优势，依托国内大循环吸引全球商品和资源要素，通过强化开放合作，更加紧密地同世界经济联系互动，提高国内大循环的效率和水平。深耕中国市场的外国企业和投资者都是中国国内大循环的市场主体，新发展格局将为包括德国企业在内的外国企业提供更多机遇，欢迎德国企业加大对华投资，搭乘中国新一轮高质量发展、高水平开放的快车。

秦刚听取了德国企业对华合作具体诉求和对深化中德合作的意见建议，并同参加活动的外交部、发展改革委、商务部主管司局负责人一道解答了企业关于中国营商环境、疫情背景下人员往来便利化等方面的具体问题。

