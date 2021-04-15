下午察：美国“非官方”访台团让台湾沦为棋子？

拜登政府以纪念《台湾关系法》42周年的名义，派出了一个由美国前高官和亲信组成的三人团队以“非官方”形式访问台湾。

虽然白宫声明，此行访台是遵循美国派遣高层级、非官方的代表团访台的长期传统，但由于团队成员都与台湾有着长期的友好往来，尤其是领衔团队的美国前参议员多德更是拜登共事30年的亲密好友，这让此次访台又有了一些不同寻常的分量。

另一个不可忽视的背景，是中美两国在拜登上台后不但未能修复特朗普时期跌进谷底的关系，还有着更为直接的对抗迹象，而台湾则一直是中美关系中最具变数的角色。



拜登团队访台团背景

根据路透社报道，一名美国高阶官员表示，“这三位是资深政治家，他们是台湾的老朋友，与拜登总统个人关系密切。选择他们三位访台释放出美国致力于台湾及其民主的重要信号”。

其中，领衔访台团的多德与拜登好到共享选举专机，被拜登评价是“唯一最好的朋友”（single best friend )，同时他也是起草《台湾关系法》的重要参与者。

至于多德和拜登到底关系有多好？2014年德国总理默克尔访美与时任总统奥巴马会谈时，当时还是副总统的拜登在会开到一半，忽然说要离开，原因是“要赶赴多德举办的一场活动”。拜登因此自嘲被这位老友吃定（he controlled me)。

“非官方”访台团的另两位也同样大有来头，分别是在共和党总统小布什政府内担任过常务副国务卿的阿米蒂奇，以及在民主党总统奥巴马政府时期担任过美国国务院的第二号领导职务的斯坦伯格。

“非官方”访台团中还有一名是民主党总统奥巴马政府时期担任过美国国务院的第二号领导职务的斯坦伯格（左一）。（法新社）

拜登派亲信访台是又一张“台湾牌”？

美国气候特使、前国务卿克里（John Kerry）本周将访问上海，讨论遏制碳排放等议题。这也是美国总统拜登就任后，美国高级官员首次访华。

美国气候特使克里（John Kerry）本周将访问上海。（路透社）

美国方面坚称“非官方”团队访台与克里(John Kerry)于同一个时间段访华没有联系，“不是淡化我们（美国）对北京的行为的任何关切”，强调与台湾的非官方接触是独立的。

但无论是台湾还是大陆，都不得不对美国选择在这个时间节点以“非官方”和“官方”的形式分别对两岸进行访问作出更多解读。

有分析人士指出，拜登对台湾的每一个动作都是在试探北京的底线，而在这个试探过程中也需要不断调节、平衡。

事实上，美国无论是宣布对台交往新准则，还是宣布此次访台计划时，都提到了“一个中国”的原则，这说明就算不停试探北京底线，美国也很清楚，中国有条“红线”不能碰。

中国大陆宣布，南中国海南澎列岛附近海域从今天（15日）至下周二（20日）进行实弹射击演习。（互联网）

台湾外交部前部长程建人也提醒说，访台是件好事，但台湾也不要想太多，国际关系不会因为这样的访问而有转变或做成大的决定，拜登上任后态度很明显，因为中国大陆崛起，美国把中国大陆视为长期竞争对手和威胁，只是应对方式和特朗普不同。

台湾离“棋子”越来越近吗？

在中美对抗的局势下，善于拉拢盟友一起抗中的拜登一定也不会忘记台湾。

自拜登政府上台以来，无论是在国防安全上还是在经济合作上，与台湾的交往都有增无减。美国国务卿布林肯（Antony Blinken）及国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也都曾公开表达，美国对台湾的支持坚若磐石，这也令一度以为押错宝的台湾总统蔡英文放下了心中大石。

美国上月还签署了“海巡工作小组瞭解备忘录”，上周又刚宣布“对台交往新准则”，看起来美台关系确实有了蔡英文所谓的“实质进展”。

访台团成员之一的阿米蒂奇在台湾总统府发言称，和历届美国政府借支持台湾去惹恼中国的做法不同，拜登政府只是“非常单纯的想表达对台湾民主的支持”。（法新社）

尽管阿米蒂奇在台湾总统府发言称，和一些历届美国政府借支持台湾去惹恼中国的做法不同，拜登政府只是“非常单纯的想表达对台湾民主的支持”，台湾在中美关系中所扮演的角色还是不言而喻。

有分析甚至认为，拜登对台动作越多，侧面说明台海局势越不稳定，对台湾来说更需要警惕。

台湾前立法委员李永萍在中广董事长赵少康的节目中对上述访台行程表示欢迎的同时，也无不忧心忡忡的说，可能在全世界和美国看来，两岸局势真的“蛮紧张”，指台湾在全球局势中已经变成一个发生危险冲突的高风险地区。

台湾前立法委员李永萍说，可能在全世界和美国看来，两岸局势真的“蛮紧张”，她认为台湾在全球局势中已经变成一个发生危险冲突的高风险地区。（自由时报）

程建人也直言，台海局势目前较为紧张，拜登的团队不会没事来一趟，应该有带信息来。

资深媒体人尹乃菁在节目中直接指出，既然美国如此明确的要把台湾当做一个很关键的棋子的话，台湾至少应该要了解这个棋手的策略、步骤达到什么目的。

国民党立法委员许淑华在同一档节目中也提醒民进党不要将拜登团队此次访台拉高到是要联合台湾“对抗大陆”的位置。言下之意，也是认为要避免成为“棋子”的陷阱。

专注经济合作是避免成为“棋子”的出路吗？

今年年初，由于汽车芯片短缺问题，美国与台湾政府及半导体业有非常频密的接触，双方还举行了视频会议。

根据彭博社和台湾媒体上周报道，拜登的最高经济顾问和国家安全顾问将接待十多家公司的首席执行官，探讨政府的2.25万亿美元（3.02万亿新元）基础设施计划和全球半导体短缺问题，其中就包括台湾半导体的龙头企业台积电。

去年11月台美在“经济繁荣伙伴对话”期间就确认双方在半导体领域优先合作。（互联网）

早在去年11月台美在“经济繁荣伙伴对话”期间就确认双方在半导体领域优先合作，并签署了五年的台美对话机制常态化备忘录（MOU）。

白宫在稍晚时候的记者会上回应关于美国就芯片产量问题期望台湾提供协助的问题时说，台湾是美国的“重要伙伴”，双方展开了建设性对话，但不愿提及具体对话细节。

台湾如果既想与美国继续保持频繁互动，又不想过度刺激大陆，专注与美国的经济合作或是一个选项。

蔡英文今天在总统府会见多德等人时也提到，期待双方尽快重启台美贸易暨投资架构协定（TIFA）对话，并且进一步强化双边的经济贸易伙伴关系。