易纲：央行将推出碳减排支持工具

中国人民银行行长易纲表示，央行将计划推出碳减排支持工具，为碳减排提供一部分低成本资金。同时也将透过商业信用评级、存款保险费率、公开市场操作抵押品框架等渠道，加大对绿色金融的支持力度。

根据中国央行网站消息，易纲昨天在央行与国际货币基金组织联合召开的“绿色金融和气候政策”高级别研讨会上致辞时作出上述表示。

易纲说，未来有几方面的重点工作需要推进。第一是要进一步以市场化方式动员公共和私人部门资金，支持绿色经济活动。他预计2030年前，中国碳减排需每年投入2.2万亿元（人民币，下同，0.45万亿新元）；2030年至2060年，需每年投入3.9万亿元。

易纲指出，要实现这些投入，单靠政府资金是远远不够的，需引导和激励更多社会资本参与。人民银行也计划分步推动建立强制披露制度，统一披露标准，以及完善并统筹绿色金融分类标准。



在提供政策激励方面，人民银行计划推出碳减排支持工具，为碳减排提供一部分低成本资金。人民银行还将通过商业信用评级、存款保险费率、公开市场操作抵押品框架等渠道加大对绿色金融的支持力度。

易纲说，第二个重点工作是要研究应对气候变化对金融稳定的影响。从碳达峰到碳中和，欧盟将用时70年，美国45年，中国只有30年左右，时间短，曲线陡，金融机构面临的风险突出，所以要积极督促金融机构尽早开始转型。

人民银行正在探索在对金融机构的压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。人民银行已按季评估金融机构的绿色信贷、绿色债券的情况，同时鼓励金融机构评估和管理其环境和气候风险。

第三个方面，是要发挥好碳市场的价格发现作用。预计今年6月底，中国全国性碳排放权交易市场将启动运营。相关部门正在就管理条例征求意见，提出要逐步扩大碳排放配额的有偿分配比例，金融管理部门将配合相关部门参与碳市场的管理。构建碳市场应更多体现金融属性，引入碳金融衍生品交易机制，推动碳价格充分反映风险，最大化发挥碳价格的激励约束作用。

易纲说，国际协调对做好上述工作都十分重要。在这一方面，基金组织发挥了独特作用。近期，基金组织提出把气候变化问题纳入监督工作，以及把气变风险纳入金融部门评估的情境分析。基金组织也在NGFS下牵头开展数据缺口相关工作。

易纲最后总结说，总的来说，央行可为实现碳中和发挥积极作用，这包括构建强有力的政策体系，发展丰富多元的市场体系，以及加强国际协调。这方面要做的工作还有很多。