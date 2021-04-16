韩正：坚决遏制地方政府隐性债务增量

中共中央政治局常委、中国国务院副总理韩正强调，财政是国家治理的基础和重要支柱，要扎实做好各项财税工作，包括坚决遏制地方政府隐性债务增量，用好地方政府专项债券，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

根据新华社报道，韩正昨天出席中国省部级干部建立现代财税金融体制专题研讨班座谈会时表示，中国国经济在消化疫情影响的条件下实现恢复性增长，成绩来之不易。同时也要看到，当前国内国际形势发生很大变化，中国国经济运行还面临很多不确定性，要始终保持清醒头脑，全面、客观、冷静分析研究经济形势，直面问题挑战，把握好推动高质量发展、扎实推进共同富裕、牢固树立总体国家安全观三个关键，抓住和用好重要战略机遇期，集中精力办好自己的事情。

韩正强调，财政是国家治理的基础和重要支柱，要站在党和国家全局的角度，扎实做好各项财税工作。要坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解债务存量，防范化解地方政府债务风险。要用好地方政府专项债券，坚持“资金跟着项目走”，做深做实项目储备，提高项目成熟度。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，加强房地产市场调控，不断完善政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展。

韩正还说，要加大政策支持力度，切实增加保障性租赁住房供给，解决好大城市住房突出问题。要完善监管体制机制，依法依规处置地方中小金融机构风险，守住不发生系统性金融风险的底线。要确保养老金按时足额发放，稳步有序推进基本养老保险全国统筹，做好社会保险费和非税收入划转税务部门征收工作。要压实地方政府责任，做好财力保障，确保兜牢基层“三保”底线。要加强队伍建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造一支忠诚干净担当的财税铁军。

