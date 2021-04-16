调查：中国一季度GDP料激增19%创新高

逾70家机构预估中值显示，中国今年经济预计增长8.6%；低基数下，一季度GDP同比增速高达19%创纪录新高，此后逐季回落至8%、6.4%和5.3%。对一、二季度及今年全年增速预估均高于前次调查结果，对明年的增速预测则与前次调查一致，仍为5.5%。

根据路透社报道，逾50家机构预估中值还显示，今明两年中国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅分别为1.6%和2.3%，与前次调查一致。在一季度CPI同比持平后，20余家机构预计，二、三、四季度将分别回升至1.6%、1.8%和2.5%。

中国决策层最新强调保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策。路透访问的16家机构预估中值显示，今年全年一年期LPR（贷款市场报价利率）将继续维持在3.85%不变，一年期存、贷款基准利率也将分别维持在1.5%和4.35%不变。

国际投行高盛预计，在基数效应下中国一季度GDP增速可能会“非常高”，同比增速料将从去年四季度的6.5%跃升至18.5%，但季度增速或为0，这主要受中国北部及东北部1月新冠肺炎疫情爆发、以及因此延续到2月的出行限制的影响。

“基准情形下，2021年疫情继续缓和，在乘数效应作用下，需求会加速追赶供给，消费与制造业投资有望成为推动复苏的主要动力。”中金公司首席经济学家彭文生预计，今年一季度实际GDP同比增速或为19.5%，全年9%左右。

浙商证券首席经济学家李超测算，一季度GDP增速的基数影响有约13至14个百分点，即使去除基数影响，经济增长仍然保持强劲。去年四季度经济已经进入过热状态，经济走势存在一定惯性，一季度供需两端均有不俗表现，预计GDP增速可达19.4%。

路透今年1月底进行的前次调查中，对2021年和2022年经济增速预估分别为8.4%和5.5%，机构也预计2021年一年期LPR会维持在3.85%不变。

李超团队预计，今年二至四季度GDP同比增速分别为8.1%、6%和4.8%，全年为8.9%，“前三个季度GDP当季同比增速均在目标值上方，对政策的扰动较小，但四季度随着经济增速回落甚至跌破全年目标值，就业也可能受到明显拖累，则仍会触发政策宽松。”

他们预计，届时货币政策首要目标将再次切换为保就业和稳增长，基调转为稳健略宽松，表现为宽货币、稳信用，短端流动性再次放松，DR007（银行间市场存款类机构七天期质押式回购利率）波动幅度收窄，波动中枢也将明显下移。

中国的LPR利率已经连续11个月持稳。最近一次发布是在3月22日，LPR一年期利率持稳在3.85%，五年期以上品种利率4.65%。

长江证券经济学家伍戈表示，对中国而言，目前可能伴随有长期潜在产出下降，短期有疫情冲击，还有跨期债务等因素，这些都使得在动用货币政策这样看似简单的总需求工具时，确实要考虑得更多。

他在报告中写道，“把握好度，留点余地，或许更符合我们的经济哲学。”

中国国务院副总理、金融委主任刘鹤上周主持召开金融稳定发展委员会会议，强调保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，执行好稳健的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进经济平稳健康运行。

