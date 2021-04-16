美鹰派人士促拜登政府限制向中企销售芯片制造工具

美国国会对华鹰派人士敦促拜登政府限制向中国企业销售芯片制造工具，类似于对电信设备制造商华为采取的行动。

据路透社报道，在致美国商务部长雷蒙多的一封信中，众议员Michael McCaul和参议员Tom Cotton表示，向华为出售使用美国技术在海外生产的半导体需要获得美国许可的规定，应该适用于任何设计14纳米或更先进芯片的中国公司。

这封日期为4月13日、周四被公开的信函，寻求对电子设计自动化(EDA)软件销售实施许可证限制，以及其他针对向中国企业销售芯片相关产品的限制。

信中说，这些行动将“确保美国公司以及合作伙伴和盟国的公司不被允许向共产党出售用来吊死我们所有人的绳索”。

美国商务部的一名代表承认收到了这封信，并提及，中国有七家超级计算机实体上周被列入了贸易黑名单。

该人士表示，商务部正在“不断审查情况，以确定是否有必要采取进一步行动”。

去年，美国颁布了一项规定，要求向华为销售使用美国芯片制造设备在海外生产的半导体，都必须获得销售许可，以扩大其阻止向该公司出口的行动范围。

美国商务部上周四表示，将天津飞腾信息技术有限公司等七家中国超级计算机实体列入美国经济黑名单，理由是它们协助中国军方。

Cotton和McCaul不仅想限制美国对天津飞腾的销售，而且要求任何使用美国工具制造天津飞腾设计的半导体芯片的公司都必须获得许可。