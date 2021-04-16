中国上月70城房价指数环比涨幅为近七个月最高

路透根据中国国家统计局今天公布数据测算，3月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.6%，涨势延续66个月且涨幅为半年最高；环比涨幅扩大至0.5%，创七个月高位。

经测算，3月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有62个（上月为56个），持平的有两个（上月为两个），下跌为六个（上月12个）。

国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读称，据测算，3月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%（上月0.5%），其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.3%、1.0%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.0%（上月1.1%），北上广深分别上涨1.4%、1.1%、1.4%和0.4%。

31个二线新建住宅环比上涨0.5%（上月0.4%），二手住宅环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。35个三线新建住宅环比上涨0.3%，涨幅与上月相同，二手住宅环比上涨0.3%（上月0.2%）。

他并称，受上年同期低基数影响，各线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有所扩大。据测算，3月一线城市新建和二手住宅同比分别上涨5.2%和11.4%，涨幅比上月分别扩大0.4和0.6个百分点。

二线新建和二手住宅同比分别上涨4.8%和3.3%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.9%和2.3%，涨幅比上月分别扩大0.3和0.4个百分点。

中国指数研究院月初发布百城房价指数显示，3月新建住宅均价环比升幅持稳于0.20%，同比涨幅则续扩至4.07%；二手住宅均价同、环比涨幅亦较上月扩大。整体看，政策环境将仍偏紧，后期或有更多城市加大住房信贷管控力度；随着调控效果进一步显效，预计热点城市房价或更趋平稳。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。