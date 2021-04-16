IMF：中美科技脱钩对全球GDP打击甚于贸易战

国际货币基金组织(IMF)一位高级官员警告称，若中美乃至欧洲之间的科技脱钩，全球GDP受到冲击的数量级甚至高于这场贸易战。

据彭博社报道，IMF中国代表团团长伯杰（Helge Berger）周五表示：“全球一体化的程度相当之高，如果不让各国之间交换知识，最终将付出代价，而且可能还会不小。”

据IMF的一项研究估算，科技脱钩可能导致许多国家的GDP损失约5%，约10倍于中美关税战估计造成的损失。

拜登政府本月初将七家中国超级计算实体加入了禁止出口的黑名单，美国企业在未先获得美国政府许可的情况下不得与其开展业务往来，较特朗普在任时对华为等公司开始实施的出口限制继续扩大范围。

拜登团队仍在审查特朗普留下来的对华政策，包括对每年3000多亿美元自华进口商品加征关税以及第一阶段贸易协议，但曾表示这届政府的策略将大致相似。

伯杰说：“围绕美中关系的紧张局势是我们要考虑的一大风险因素”。他表示，中美关税战去年对增长构成拖累，今年还将如此，估计对全球影响约占GDP的0.4%。

他警告：“但是，如果让中美以及与欧洲等其他国家之间科技脱钩，情况就会变得更加困难，因此，在全球经济中具有举足轻重地位的这两个经济体找到合作的方式有着重要意义。”