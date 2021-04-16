港澳办：修例风波是颜色革命 区议会变颠覆平台

中国国务院港澳办中央港澳工作领导小组办公室今天发表文章，直指前年在港发生的“修例风波”是一场港版“颜色革命”；文章同时批评有区议员滥用职权，将区议会变成宣扬“港独”思想、进行颠覆活动的平台。

根据《星岛日报》引述这篇发布在求是网站上的文章指出，反中乱港势力及其背后支持的外部势力是“一国两制”事业的最大威胁，是香港繁荣稳定的最大祸害。因此，修补香港原有选举制度存在的漏洞和缺陷，成为确保香港特区政权安全和政治安全的另一项紧迫任务。

以《完善香港选举制度 落实“爱国者治港” 确保“一国两制”实践行稳致远》为题的文章指，2019年“修例风波”实质上是一场港版“颜色革命”，反中乱港势力及其背后支持的外部势力不仅是要夺取香港管治权，搞乱香港，而且企图搞乱大陆，颠覆中国共产党的领导和中国特色社会主义制度，阻挠中华民族复兴的进程。

文章还点名提到，中央坚定支持香港特区政府依法追究黎智英、戴耀廷、黄之锋等反中乱港骨干分子的犯罪行为，在教育、传媒等领域推进拨乱反正工作。

谈及前年11月的第6届区议会选举时，文章批评反中乱港势力借助舞弊、暴力、胁迫、恐吓等手段影响选情，在夺取区议会多数席位后，更加肆意妄为，把基本法明文规定的作为非政权性组织的区议会，变为煽动对抗、大搞政治操弄的高度政治化组织，一些人甚至滥用职权，将区议会变成宣扬“港独”思想、进行颠覆活动的平台。

而在原本要举行的第7届立法会选举事宜上，文章直斥反中乱港势力无视香港国安法的规定，非法组织所谓“初选”，公然宣称“真揽炒十步曲”，妄图控制立法会和行政长官选委会，进而实现以“祸国乱港”为目的的夺权计划。

