中国核安全局副局长：核能发展始终坚持安全第一

中国国家核安全局副局长、核设施安全监管司司长郭承站表示，中国自酝酿建设核电之初就将核安全摆在重要位置，在核能发展的不同阶段始终坚持安全第一。近五年，国际上衡量核电安全水平的重要指标——世界核电运营者协会（WANO）性能指标显示，中国核电运行指标80%处于中值以上，70%达先进值，综合指数与美国相当，优于法国。

根据澎湃新闻报道，郭承站在中国核能可持续发展论坛——2021年春季峰会暨第十四届中国国际核电工业展览会上指出，自中国核能起步发展，就明确要求“按国际核安全标准和监督管理模式建立核安全监管体系，实施独立核安全监督”。

他说，“当前，我国核能进入安全稳妥发展的新阶段，要坚持“为发展求安全、以安全促发展”“安全就是最大的经济效益”的理念，构建核能高质量发展的新格局，推动发展和安全两个目标相互促进、有机融合。”

中国核能行业协会副理事长兼秘书长张廷克介绍说，截至目前，中国商运核电机组49台（不含台湾地区核电数据），总装机容量为5102.7万千瓦，仅次于美国、法国，位列全球第三，核电总装机容量占全国电力装机总量的2.27%。核准及在建核电机组19台，装机容量继续保持全球第一。

论坛期间发布的《中国核能发展报告(2021)》报告显示，中国各运行核电厂严格控制机组的运行风险，运行核电机组的三道安全屏障的完整性得到保证，核燃料元件包壳、一回路压力边界、安全壳的完整性满足运行技术规范要求，未发生国际核事件分级（INES）2级及2级以上运行事件。核电厂人员的个人剂量和集体剂量均保持较低水平，放射性流出物排放总量低于国家监管部门批准排放年限值，环境空气吸收剂量率在当地本底辐射水平正常涨落范围之内，没有发生影响环境与公众健康的事件。

据测算，在“碳中和”情景条件下，2060年中国非化石能源占比须达80%以上。张廷克认为，核电能量密度大、机组可用率高，可连续稳定提供可靠出力，将为实现碳达峰、碳中和目标发挥积极作用。“核电是目前唯一可大规模替代煤电的基荷并具备一定负荷跟踪能力的电源，可靠近负荷中心位置，与新能源协调互补耦合建设，是保障国家能源安全、构建以新能源为主体的新型电力系统的有效选择，有利于提高电网运行的稳定性和安全性，降低大面积停电风险。”

前述发展报告提出，在碳达峰、碳中和的背景下，中国能源电力系统清洁化、低碳化转型进程将进一步加快，核能作为近零排放的清洁能源，将具有更加广阔的发展空间，预计保持较快的发展态势，中国自主三代核电会按照每年六至八台的核准节奏，实现规模化批量化发展。预计到2025年，中国核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。

