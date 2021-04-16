研究：冠病抗体可经母体传至胎儿

香港中文大学医学院妇产科学系一项研究发现，感染新型冠状病毒后康复的孕妇会将抗体传给胎儿，同时揭示胎儿脐带血中的新冠病毒免疫球蛋白G（IgG）抗体水平，与孕妇分娩时体内的血清水平密切相关。结果已刊登于国际期刊《Ultrasound in Obstetrics and Gynecology》。

据星岛日报报道，中大医学院团队与本港8间公立医院妇产科合作研究，并招募在去年3月至今年1月期间确诊感染新冠病毒的孕妇个案，并分析当中20位于1月31日或之前已经分娩的孕妇数据。其中7人于分娩时仍处于感染阶段或未有足够时间产生抗体；其余13位已产生抗体的孕妇中，有12人所诞下的婴儿证实获得IgG抗体。所有新生儿的鼻咽拭子样本和脐带血清IgM抗体测试结果均呈阴性，表示他们并无感染新冠病毒。

此项研究的首席研究员、中大医学院妇产科学系教授潘昭颐表示，在这项研究中，证实新冠病毒抗体会经由母体胎盘传递至胎儿，传递机率中位数达1.3，即表示新生儿带有的IgG抗体水平比他们的母亲还要高30%。

研究团队不但确立新冠病毒抗体母婴传递的可能性，亦揭示母体病毒量与胎儿病毒IgG抗体水平的关联。团队发现，母亲体内的病毒量与自身血清的IgG抗体水平成正比，母亲感染新冠病毒的时间与分娩日子相距愈久，胎儿脐带血中发现的IgG抗体水平愈低。母亲受感染时的病毒量愈高，经胎盘传递至胎儿的IgG抗体愈少。