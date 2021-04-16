中国国家统计局：就业总量和结构压力同时存在

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，就业的总量压力、结构压力同时存在。总的来说，目前就业形势总体还是比较稳定的，随着经济总体的恢复，就业需求的增加、就业市场全年保持总体稳定的态势还是有条件的。

根据澎湃新闻报道，刘爱华今天在国新办就2021年一季度国民经济运行情况举行的发布会上说，今年以来就业形势总体稳定。一季度，城镇调查失业率平均5.4%，比去年同期下降0.4个百分点。3月份当月，城镇调查失业率5.3%，同比下降0.6个百分点。从调查失业率数据来判断，目前就业形势是比较稳定的。今年全年的就业总量压力还是比较大的，同时在经济恢复的过程中，结构性矛盾也有所显现。

刘爱华表示，总量压力仍然存在。一季度农村外出务工劳动力数量1.7亿多人，比2019年同期减少了246万人。可以看到，因为部分服务业，尤其是中小型企业生产经营面临比较多的困难，仍然处于恢复元气的过程中，所以对就业的需求有所影响，间接带来农民工外出就业的数量还没有回到疫情前的水平。

上月16至24岁年轻人的调查失业率是13.6%，比上年同期上升，说明年轻人就业还面临一定的困难。这可能和春节节后大量年轻人进入劳动力市场，带来摩擦性的失业有关系，一定程度上可能也反映了就业市场在趋于活跃。但年轻人就业问题的解决还需要一段时间的消化，这方面总量的压力确实是存在的。

另外，结构性矛盾也同时存在。刘爱华表示，在调研过程中了解到，沿海的工业和外贸大省，很多企业普遍反映存在招工难的问题。“我们最近做的一项包括9万多家规模以上工业企业的调查显示，约44%的企业反映招工难是他们面临的最大问题，这个比例也是近几年来的新高。”

在一些调研中，很多企业反映，一线的普工难招，高技能人才难招，技术工人难招，这些在经济恢复的过程中也已经开始出现。

“所以就业的总量压力、结构压力同时存在。”刘爱华表示，下一阶段，随着经济持续恢复，要继续强化就业优先的政策，加大对就业困难群体的帮扶，通过保障就业服务，拓展市场化、社会化的就业渠道，逐步解决就业领域面临的问题。总的来说，目前就业形势总体还是比较稳定的，随着经济总体的恢复，就业需求的增加、就业市场全年保持总体稳定的态势还是有条件的。