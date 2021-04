台湾蔡英文昨天晚间在官邸宴请到访的美国总统拜登亲信、美国前参议员多德等一行,应邀出席晚宴的台湾副总统赖淸德昨夜在推特发文称“我们之间的友谊从来没有像现在这么坚固”,并秀出大合照,入镜的三只狗狗格外吸睛。

根据《自由时报》报道,赖清德在推特中以英文写道:“The friendship between our two nations has never been stronger.”(我们之间的友谊从来没有像现在这么坚固)。

赖清德晒出的大合照中除了美国访台团成员以及台湾总统蔡英文、副总统赖淸德、国安会秘书长顾立雄、国防部长邱国正,以及行政院政务委员邓振中等人外,还有三只狗也入镜,在合照中格外吸引眼球。

自诩为“台湾战猫”的台湾驻美代表萧美琴则在推特下留言问道:“猫在哪里?”(Where are the cats?)赖清德随即回应:“猫在拍照。”(The cats took the photo.)

蔡英文昨天也透过面簿再次谢谢多德等人代表拜登飞到台湾,表达对台湾的支持,她说:“深化和美国的伙伴关系,是台湾人民共同的期待,我们一定会为此持续努力。”