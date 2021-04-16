法研究：东亚人可能源自台湾原住民

法国国家科学研究中心（CNRS）研究员坤塔纳马奇（Lluis Quintana-Murci）在最新的太平洋人种研究中提到，东亚的人类可能源自台湾原住民，这可追溯到5000年前的新石器时代扩张时期以前。

据联合新闻网报道，该篇刊在《自然》期刊（Nature）上的研究认为，大约4.5万年前，人类离开非洲穿越欧亚大陆定居在太平洋地区的岛屿上，透过基因库数据分析，当时的人类在距今4万年至2万年在此区域分散，而第二次迁徙始于5000年前的台湾，台湾原住民移动往亚洲大陆，可能是东亚人的祖先，这些原住民们在距今3000年前更首次移动至离澳洲更遥远的玻里尼西亚、密克罗尼西亚等远大洋洲（Remote Oceania）地区。

研究团队发现，当时的人类身上的尼安德塔人基因比例相近，细胞中的丹尼索瓦人基因变化较大，尼安德塔人的基因显示在皮肤色素、神经元发育等性状，为现代人类带来有益的基因突变，像是在抵抗与新冠肺炎类似的病毒时，易感性突变，让这些太平洋首批的定居者能够对抗病原体、适应岛上的环境。

坤塔纳马奇提出的结论是，尼安德塔人和丹尼索瓦人的通婚，通常在许多情况下都能帮助现代人类更有效地适应各自所面对的气候、病原体等环境。