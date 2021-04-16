中国国家统计局：制造业投资还未恢复到疫前水平

中国国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华今天表示，“我们在整体需求快速恢复过程中，确实有一些领域还没有恢复到疫情前的水平，包括制造业投资，两年平均下降2%，也就意味着目前制造业投资的水平相当于疫情前的96%左右，说明制造业投资还没有恢复到疫情前的水平。”

根据澎湃新闻报道，据中国国家统计局公布的数据，一季度，中国固定资产投资（不含农户）95994亿元（人民币，1亿9633新元）同比增长25.6%，环比增长2.06%；两年平均增长2.9%。一季度基础设施投资同比增长29.7%，两年平均增长2.3%；制造业投资同比增长29.8%，两年平均下降2.0%；房地产开发投资同比增长25.6%，两年平均增长7.6%。

制造业投资还没有恢复到疫情前的水平，刘爱华说，背后的因素比较多，一方面，说明企业的生产经营面临比较多的困难，仍然在恢复状态中，在投资信心上仍然有一定的顾虑。另一方面，对整体的市场也在观察之中，有利于制造业投资恢复的因素也在慢慢累积和增加，比如1至2月份规模以上工业企业的利润同比大幅增长，增长了1.79倍，两年平均增长达到了31.2%，企业的效益在提升。

中国目前处于“十四五”规划的第一年，刘爱华表示，一些重大的工程项目都在安排之中，民营企业现在有越来越多的机会参与。在“两新一重”、传统产业改造、新兴产业的提升上，都有大量的投资空间。“所以我想，随着经济整体恢复的推进，随着企业效益的好转，企业的信心会慢慢得到增强，制造业提升的空间还是很大的，从未来讲，我们对制造业投资的恢复还是很有信心的。”

关于碳达峰的影响，刘爱华表示，总体上看，到2030年达成碳达峰，展示了中国绿色发展的信心。碳达峰必然会推进能源生产、能源消费向着清洁低碳的方向转变，现在还在路上。从今年一季度看，单位GDP能耗下降3.1%，“说明我们在这方面已经采取行动，对经济绿色发展是非常有好处的。”