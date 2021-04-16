据报港议规会拟规范议员衣着 或禁穿T恤短裤运动鞋

香港民主派议员总辞后，目前议会由建制派议员主导，并大幅修订《议事规则》，其中防止“拉布”外，也有提出规范议员的衣着。消息指，议事规则委员会计划制订“负面清单”，严禁议员穿着T恤、短裤及运动鞋出席会议，不过暂未讨论女士衣着的要求。

根据《星岛日报》报道，根据立法会《议事规则》第42(a)，议员进出立法会会场，“在衣饰及举止上须保持庄重”，不过至今都没有为“衣饰保持庄重”划一定义及标准。过往曾有时任立法会主席不满前议员梁国雄经常穿T恤出席会议，认为是不庄重、不尊重议会的表现，故发出“不准穿圆领衫或T恤进行会议”的指引，若议员“犯规”将被赶出议会；不过至第三届立法会议规会时便一致认为，议员出席会议时的衣着只需整齐干净便可，有关规定最终被废除。

有消息指，议规会正计划制定“负面清单”，建议男士穿上整齐外套及恤衫，至于需要系上领带与否则由议员自行决定；至于女士的衣着方面就暂未讨论，但相信只要装扮庄重、不过分暴露则可。

不过，事实上有不少建制派议员都曾穿T恤出席会议，有议员更形容规范衣着根本是“玩自己友”。翻查资料，议规会主席谢伟俊曾“西装搭短裤”现身立法会，但他其后就解释未曾以此打扮出席会议，强调议会庄严如法庭，力撑规范衣着的建议。