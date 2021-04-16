国泰航空上月日均载客量不到600人次 同比下跌逾九成

国泰航空3月份仅运载旅客18539人次，日均598人次，较上年同期下跌94％，仅高过去年4月及5月疫情初期全球大爆发时的457人及595人。公司的航班安排与疫情前相比仍然非常有限。

综合《明报》和彭博社报道，这家香港的航空公司今天在公告中称，乘客运载率下降28个百分点至21.2％，以可用座位千米数计算的运力下跌90％。

公司上月份运载货物83329吨，较上年同期减少30％，不过运载率上升至创纪录的86.4％，东北亚及美洲市场需求强劲。

国泰航空顾客及商务总裁林绍波在公告中说，“我们3月份仅能维持基本的客运服务，运作航班至18个航点”，他表示，2月份日均载客量为755人次。

林绍波说，国泰航空4月增加了前往伦敦的航班，以满足留学生的需求，公司也欢迎香港政府于5月解除英国赴港航班限制的决定。

他说，政府刚于本周宣布，由今日起完成疫苗接种的驻港货机及只载货客机机师可豁免强制隔离，这有利于国泰货运业务及逐步减少每月营运现金消耗。

他还说，政府计划放松中国大陆和中低风险地区赴港旅客的隔离检疫限制，这是“朝复苏路向迈进一步”。

国泰航空股价周五上午在香港上涨1.1%。该股已较1月28日创出的2021年最低收盘价5.95港元上涨19％。