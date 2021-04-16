中国网红电商主播薇娅、李佳琦名列博鳌论坛嘉宾名单

将于本月18至21日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会部分确认嘉宾名单近日公布，大陆知名电商主播薇娅、李佳琦均名列其中，并被归入媒体界。

根据“博鳌亚洲论坛”微信公众号公布的名单，薇娅的身份标注为“谦寻电商主播”，李佳琦的身份则是“美腕合伙人”。

据天眼查显示，谦寻控股成立于2019年10月31日，薇娅丈夫董海峰担任公司董事长兼总经理，薇娅弟弟黄韬担任公司董事。

美腕（上海）网络科技有限公司则是李佳琦背后的公司。去年6月，美腕方面高层表示，公司当前对李佳琦的定位本质上是导购。

成立于2001年的博鳌亚洲论坛是一个非官方、非营利性、定期、定址的国际组织，由29个成员国共同发起，成立初衷是促进亚洲经济一体化

从2004年起，论坛年会都于每年4月第三个周末举行，但去年因受疫情影响未举办年会。

附：博鳌亚洲论坛2021年年会部分确认嘉宾名单

国际组织和地区组织负责人

1． 国际货币基金组织总裁 克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃

2． 世界贸易组织总干事 恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉

3． 联合国大会主席 沃尔坎·博兹科尔

4． 联合国副秘书长 刘振民

5． 联合国难民事务高级专员 菲利普·格兰迪

6． 联合国粮食及农业组织总干事 屈冬玉

7． 联合国贸易和发展会议执行总干事 伊莎贝尔·迪朗

8． 世界知识产权组织总干事 邓鸿森

9． 亚洲基础设施投资银行行长 金立群

10． 新开发银行行长 马科斯·特罗约

11． 新开发银行副行长兼首席财务官 马磊立

12． 上海合作组织负责人 诺罗夫·弗拉基米尔·伊马莫维奇

13． 经合组织秘书长 安赫尔·古里亚

14． 国际清算银行总经理 奥古斯汀·卡斯滕斯

15． 联合国秘书长减灾事务特别代表、助理秘书长 水鸟真美

16． 亚洲开发银行东亚局、东南亚局和太平洋(3.450, -0.01, -0.29%)局副行长 哈迈德·M·赛义德

17． 红十字国际委员会主席 彼得·毛雷尔

18． 欧洲复兴开发银行秘书长 恩佐·库阿托奇奥奇

19． 跨欧亚运输国际协调理事会秘书长 根纳季·贝诺夫

20． 国际资本市场协会总裁 马丁·谢克

21． 全球能源互联网发展合作组织主席 刘振亚

22． 亚洲金融合作协会秘书长 陈克文

23． 中国——东盟中心秘书长 陈德海

各国政要、前政要

1． 爱尔兰前总统、元老会主席 玛丽·罗宾逊

2． 斯洛文尼亚前总统、马德里俱乐部主席 图克

3． 哥斯达黎加前总统、SICPA S.A．执行委员会委员、拉美业务执行总裁 何塞·菲格雷斯·奥尔森

4． 意大利前总理 莱塔

5． 芬兰前总理 埃斯科·阿霍

6． 前阿联酋国务大臣、阿布扎比国际金融中心主席 艾赫迈德·阿里·阿尔·沙耶赫

7． 阿斯塔纳国际金融中心主席 海拉特·克里姆别托夫

8． 蒙古国外交部长 巴特策策格

9． 印度尼西亚贸易部长 穆罕默德·卢特菲

10． 印度尼西亚交通部长 布迪·卡里亚·苏马迪

11． 韩国环境部部长 韩贞爱

12． 乌克兰外交部长 库列巴

13． 以色列科技部总干事 沙伊-丽·斯彼戈曼

14． 意大利央行行长 伊尼亚齐奥· 维斯科

15． 奥地利国家银行行长 罗伯特·霍尔兹曼

16． 新加坡中央公积金局总裁 李东阳

17． 埃塞俄比亚投资局局长 莱莉丝·尼姆

18． 匈牙利央行副行长 米哈伊·鲍陶伊

19． 泰国银行助理行长 瓦齐拉·阿罗姆迪

20． 印尼卫生部副部长 但丁·萨克诺

21． 英国政府第26届联合国气候变化大会特使 约翰·默顿

22． 新加坡前外交和贸易部部长 杨荣文

23． 美国前财长 雅各布·卢

24． 美国前财长、耶鲁大学讲师 盖特纳

25． 美国前财长 萨默斯

26． 美国前财长 保尔森

27． 巴基斯坦国家银行前行长 沙姆沙德·阿赫塔尔

28． 意大利经济发展部原副部长 米凯雷·杰拉奇

29． 美国前驻华大使 特里·布兰斯塔德

30． 美国前驻华大使 博卡斯

中国政府、地方政府

1． 第十三届全国政协副主席 何厚铧

2． 中共中央宣传部副部长 慎海雄

3． 中国工业和信息化部部长 肖亚庆

4． 中国财政部部长 刘昆

5． 中国人民银行行长 易纲

6． 国务院国有资产监督管理委员会主任 郝鹏

7． 中国应急管理部副部长 尚勇

8． 中国财政部副部长 邹加怡

9． 中国商务部副部长 钱克明

10． 中国交通运输部总规划师 汪洋

11． 中国人民银行副行长 李波

12． 国务院国有资产监督管理委员会秘书长 彭华岗

13． 国家市场监督管理总局副局长 田世宏

14． 国家乡村振兴局局长 王正谱

15． 中央统战部副部长、国务院侨务办公室主任 潘岳

16． 中国银行保险监督管理委员会副主席 肖远企

17． 中国证券监督管理委员会副主席 方星海

18． 国家中医药管理局副局长 孙达

19． 国家外汇管理局副局长 宣昌能

20． 国家知识产权局局长 申长雨

21． 全国政协经济委员会副主任 夏德仁

22． 全国政协外事委员会委员、中国前驻斯里兰卡、缅甸大使 叶大波

23． 全国政协人口资源环境委员会委员、前驻墨西哥大使 邱小琪

24． 中国国家版权局版权管理局局长 于慈珂

25． 中国地质调查局副局长 李朋德

26． 中国原外经贸部副部长 龙永图

27． 中国友谊促进会理事长、前公安部副部长 陈智敏

28． 世界自然保护联盟总裁兼理事会主席，中国教育部前副部长 章新胜

29．中共海南省委书记、省人大常委会主任 沈晓明

30． 中共海南省委副书记、省长 冯飞

31． 海南省政协主席 毛万春

32． 海南省委副书记 李军

33． 海南省常务副省长 沈丹阳

34． 香港特别行政区行政长官 林郑月娥

35． 澳门特别行政区行政长官 贺一诚

36． 重庆市副市长 蔡允革

37． 中共湖南省委副书记 乌兰

38． 中共四川省委副书记 邓小刚

39． 山东省副省长 孙继业

40． 中共珠海市委书记 郭永航

41． 长沙市市长 郑建新

论坛理事、咨委

1． 博鳌亚洲论坛理事长、联合国第八任秘书长 潘基文

2． 博鳌亚洲论坛副理事长、全国政协第十二届副主席、中国人民银行原行长 周小川

3． 博鳌亚洲论坛秘书长、中国外交部原副部长 李保东

4． 博鳌亚洲论坛咨委会主席、日本前首相 福田康夫

5． 博鳌亚洲论坛咨委会副主席、中国国务院原副总理 曾培炎

6． 博鳌亚洲论坛原秘书长、中国外交部原副部长、中国原驻美大使 周文重

7． 博鳌亚洲论坛理事、菲律宾前总统 阿罗约

8． 博鳌亚洲论坛理事、新西兰前总理 希普利

9． 博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理 阿齐兹

10． 博鳌亚洲论坛理事、俄罗斯前总理、俄罗斯天然气工业股份有限公司董事长 祖布科夫

11． 博鳌亚洲论坛理事、新加坡前副总理、凯腾控股有限公司董事长 黄根成

12． 博鳌亚洲论坛理事、泰国前副总理 素拉杰·沙田泰

13． 博鳌亚洲论坛理事 欧盟委员会前主席、意大利前总理 普罗迪

14． 博鳌亚洲论坛理事、美国前商务部长 古铁雷斯

15． 博鳌亚洲论坛理事、瑞安集团主席 罗康瑞

16． 博鳌亚洲论坛理事、紫荆文化集团有限公司董事长 毛超峰

17． 博鳌亚洲论坛咨委、法国前总理 拉法兰

18． 博鳌亚洲论坛咨委、世界卫生组织荣誉总干事、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席 陈冯富珍

19． 博鳌亚洲论坛咨委、法国地中海俱乐部总裁 德斯坦

20． 博鳌亚洲论坛咨委、冯氏集团主席 冯国经

21． 博鳌亚洲论坛咨委、中国远洋海运（集团）有限公司董事长 许立荣

22． 博鳌亚洲论坛咨委、新加坡荣誉国务资政 吴作栋

23． 博鳌亚洲论坛咨委、上海交通大学中国城市治理研究院院长 姜斯宪

论坛合作伙伴

1． 沙特基础工业公司（SABIC）董事长 哈立德·哈希姆·阿尔达巴格

2． 博鳌亚洲论坛理事、沙特基础工业公司（SABIC）副董事长兼首席执行官 尤素福·阿尔-拜延

3． 沙特基础工业公司（SABIC）副总裁兼北亚区总裁 李雷

4． 博鳌亚洲论坛咨委、SK集团全球董事长兼CEO 崔泰源

5． SK集团大中华区总裁 吴作义

6． 五粮液集团董事长 李曙光

7． 五粮液股份有限公司副总经理 唐伯超

8． 三星电子社长、三星大中华区总裁 黄得圭

9． 博鳌亚洲论坛咨委、FMG集团董事长 安德鲁·福瑞斯特

10． FMG集团首席执行官 伊丽莎白·盖恩斯

11． FMG集团驻华首席代表 霍演

12． 博鳌亚洲论坛咨委、阿斯利康董事长 雷夫·约翰森

13． 阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁 王磊

14． 伊利集团执行总裁 张剑秋

15． 中国宏泰产业市镇发展有限公司董事局主席 王建军

16． 中国宏泰产业市镇发展有限公司常务副总裁 金沄

17． 北京小罐茶业有限公司创始人、董事长 杜国楹

18． 德勤亚太区首席执行官 辛迪·胡克

19． 德勤中国首席执行官 曾顺福

20． 椰树集团有限公司集团总经理 赵波

21． 中国证券市场研究设计中心总干事、《财经》杂志总编辑 王波明

22． 《财经》杂志执行主编、《财经智库》总裁 张燕冬

23． 上海晨光文具股份有限公司总裁 陈湖雄

论坛会员

1． 中国石油化工集团有限公司董事长 张玉卓

2． 中国银行董事长 刘连舸

3． 中国南方电网有限责任公司董事长 孟振平

4． 中国大唐集团有限公司董事长 邹磊

5． 中国工商银行行长 廖林

6． 中国建设银行行长 王江

7． 中国投资有限责任公司副董事长、总经理兼首席投资官 居伟民

8． 中国人寿保险（集团）公司监事长 郭新双

9． 正大集团资深董事长 谢国民

10． 新加坡金鹰集团主席 陈江和

11． 波士顿咨询公司全球主席 汉斯·保罗博克纳

12． 中国华能集团有限公司总经理 邓建玲

13． 印度工商联合会秘书长 迪立普·彻诺

14． 远大科技集团董事长兼总裁 张跃

15． 三一集团有限公司董事、总裁 唐修国

16． 中国南方航空集团有限公司董事长 马须伦

17． 中国广核电力股份有限公司执行董事、总裁 高立刚

18． 天合光能股份有限公司董事长 高纪凡

19． 北京百度网讯科技有限公司首席技术官 王海峰

20． 澳门基金会行政委员会主席 吴志良

21． 中国国际金融股份有限公司首席执行官 黄朝晖

22． 上海证券交易所总经理 蔡建春

23． 中国银联股份有限公司董事长 邵伏军

24． 中国人民保险集团股份有限公司副总裁 才智伟

25． 中国信达资产管理股份有限公司副总裁 胡继良

26． 玖龙纸业（控股）有限公司董事长 张茵

27． 亿达集团有限公司董事局主席 孙荫环

28． 广州白云山医药集团股份有限公司董事长 李楚源

29． 华永投资集团董事局主席 李勇

30． 上海智臻智能网络科技股份有限公司董事长兼CEO 袁辉

31． 海南博鳌乐城开发控股有限公司董事局主席 蒋晓松

32． VISA公司副总裁、大中华区总裁 于雪莉

33． 强生中国总裁委员会成员，强生中国副总裁 阙非

34． 罗兰贝格企业管理（上海）有限公司全球管理委员会联席总裁 戴璞

35． 默克投资（中国）有限公司董事总经理 安高博

36． 现代汽车集团（中国）总裁 李光国

37． 三菱商事株式会社中国总代表 中塚润一郎

38． 威盛中国区总裁、威盛集团副总裁、HTC战略行销副总裁 陈主望

39． 北京腾云天下科技有限公司首席执行官 崔晓波

40． 金光纸业（中国）投资有限公司副总裁 翟京丽

41． 中电控股有限公司、中国区执委会委员 蔡静伟

42． 韩国韩华生命保险有限公司北京代表处首席代表 蔡华程

43． 顺兴电力及输变电设备有限公司发展部经理 冼卓恒

44． 中工国际工程股份有限公司董事长 王博

45． 上海振华重工（集团）股份有限公司董事长兼总裁 刘成云

46． 美国高通公司全球副总裁 郭涛

47． 惠普公司全球副总裁、打印机与耗材产品大中华区总经理 金卫东

48． 贝宝公司高级副总裁 邱寒

49． 滴滴出行高级副总裁 曲越川

50． 科大讯飞股份有限公司高级副总裁 杜兰

51． 爱立信总裁兼首席执行官 鲍毅康

52． 爱立信（中国）通信有限公司总裁 赵钧陶

53． 瑞士再保险中国区总裁 陈东辉

54． 国泰基金总经理 周向勇

55． 欧亚资源集团中国区总经理 王蕴

56． 武汉市委常委、东湖高新区党工委书记 汪祥旺

57． 天津经济技术开发区管委会主任 尤天成

58． 青岛市委常委、青岛西海岸新区工委书记、区委书记 孙永红

59． 华瑞世纪控股集团有限公司董事长 陈立雄

60． 爱浪凯旋集团有限公司董事长 胡智荣

61． 马士基（中国）有限公司总裁 彦辞

62． 百胜中国控股有限公司首席执行官 屈翠容

63． Aaqius & Aaqius SA董事长 石岱峰

64． 武田制药全球高级副总裁、武田制药中国总裁 单国洪

65． 武田制药湘南健康创新园区负责人、武田制药全球公共事务部负责人 藤本利夫

66． 科尔尼 （上海）企业咨询有限公司大中华区总裁、全球合伙人 贺晓青

67． 远东控股集团有限公司董事局主席 蒋锡培

68． 北京五八到家信息技术集团有限公司创始人兼CEO 陈小华

69． 可口可乐大中华、韩国及蒙古区VP 张健弢

各国企业界代表

1． 黑石集团董事长、总裁兼联合创始人 苏世民

2． 贝莱德集团创始人兼首席执行官 劳伦斯·芬克

3． 桥水基金联合主席兼联合首席投资官 雷·达利欧

4． 高盛集团全球总裁 温泽恩

5． 特斯拉首席执行官 埃隆·马斯克

6． 维萨信用卡公司总裁 麦金纳尼

7． 高通公司首席执行官 莫伦科夫

8． 英特尔公司首席执行官 帕特·基辛格

9． 英特尔公司全球副总裁，中国区总裁 杨旭

10． 美国全国商会常务副会长兼国际事务总裁 薄迈伦

11． 保尔森基金会副主席 戴青丽

12． 英国保诚集团执行总裁 韦立思

13． 联合利华全球首席执行官 乔安路

14． 环球银行金融电信协会全球首席执行官 哈维尔·佩雷斯·塔索

15． 欧洲咨询联盟–安博思管理合伙人和首席执行官 德莫利

16． 法国达索系统全球执行副总裁、基础设施和城市董事会主席 罗熙文

17． 芬坎蒂尼集团亚太区及大中华区总裁 法布里奇奥·费里

18． 欧莱雅北亚区总裁兼中国首席执行官 费博瑞

19． 渣打银行（中国）总行行长、总裁兼副董事长 张晓蕾

20． 意大利达涅利集团中国区首席执行官 马一诺

21． Snam中国区CEO Matteo Tanteri

22． 凯西医药咨询（上海）有限公司总经理Davide Dalle Fusine

23． 默克执行董事会成员兼电子科技首席执行官 毕康明博士

24． DWP集团董事长兼首席执行官 Farooq Naseem

25． 哈比银行行长兼CEO 穆罕默德·奥朗则布

26． 日本三菱电机特别顾问、日本经团联副会长 山西健一郎

27． 日本丰田汽车公司会长 内山田竹志

28． 韩国大成集团董事长兼总裁、世界能源理事会荣誉主席 金英薰

29． 淡马锡全球企业发展联席总裁、中国区总裁 吴亦兵

30． 中国石油天然气集团有限公司董事长 戴厚良

31． 中国移动通信集团董事长 杨杰

32． 中国交通建设股份有限公司董事长 王彤宙

33． 腾讯公司副总裁，腾讯金融科技总裁 林海峰

34． 中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员 梁宝俊

35． 华为副董事长、轮值董事长 胡厚崑

36． 华为技术有限公司公司战略部总裁 张文林

37． 中国电力建设集团有限公司董事长 晏志勇

38． 中粮集团有限公司董事长 吕军

39． 中国机械工业集团有限公司董事长 张晓仑

40． 京东科技集团副总裁、首席经济学家 沈建光

41． 中国保利集团董事长 刘化龙

42． 中国进出口银行董事长 胡晓炼

43． 国家开发银行党委副书记、副董事长、行长 欧阳卫民

44． 中国农业发展银行副行长 张文才

45． 珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁 董明珠

46． 中兴通讯董事长 李自学

47． 新希望集团董事长 刘永好

48． 中国平安人寿保险股份有限公司党委书记 杨铮

49． 国家开发投资集团有限公司董事长 白涛

50． 中国铁路物资集团有限公司总经理 廖家生

51． 中国航空器材集团有限公司党委书记、董事长 贾宝军

52． 中国诚通控股集团有限公司董事长 朱碧新

53． 中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长 宋鑫

54． 招商局集团总经理 胡建华

55． 中国国际工程咨询有限公司董事长、党委书记 王安

56． 中国长江三峡集团有限公司党组书记、董事长 雷鸣山

57． 兴业证券股份有限公司董事长 杨华辉

58． 康希诺生物创始人兼董事长 宇学峰

59． 广州亿航智能技术有限公司负责人 薛鹏

60． 极飞科技创始人 彭斌

61． 上海冠勇信息科技有限公司创始人董事长 吴冠勇

62． 秦淮数据集团创始人兼CEO 居静

63． 北京金山办公软件股份有限公司首席执行官 章庆元

64． 厚朴投资创始人兼董事长 方风雷

65． 丝路基金执行董事 王燕之

66． 春华资本集团创始人、董事长 胡祖六

67． 网联清算有限公司董事长、总裁 董俊峰

68． 中国出口信用保险公司副总经理 张辉

69． 中航资本董事长、总经理，中航信托董事长，中国信托行业协会会长 姚江涛

70． 全国人大代表、全国劳动模范、企业家 尚瑞芬

71． 新大陆科技集团董事长 王晶

72． 慧医天下互联网医院CEO 陈华

73． 好大夫创始人兼CEO 王航

74． 芯耀辉（澳门）一人有限公司合作首席执行官 余成斌

75． 国家电力投资集团总经理 江毅

智库与机构

1． 公钥加密技术之父、图灵奖得主 惠特菲尔德·迪菲

2． 诺贝尔经济学奖获得者 迈克尔·斯宾塞

3． 诺贝尔化学奖获得者，小利兰·斯坦福大学生物学主任 迈克尔·莱维特

4． 美国哈佛大学杰出荣休教授 约瑟夫·奈

5． 美国《纽约时报》著名专栏作家 托马斯·弗里德曼

6． 美国经济学家、《贫穷的终结》作者 杰弗里·萨克斯

7． 美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦

8． 美中关系全国委员会会长 斯蒂芬·欧伦斯

9． 美国约翰霍普金斯大学高级国际关系学院院长 肯特·凯尔德

10． 美国彼得森国际经济研究所所长 亚当·波森

11． 加州大学洛杉矶分校经济学教授 托内尔

12． 芬兰阿尔托大学商学院教授 卡尔·费

13． 法国桥智库主席 周瑞

14． 英国剑桥大学弗兰克·拉姆齐经济学荣休教授 达斯古普塔

15． 东京大学教授 丸川知雄

16． 新加坡国立大学亚洲研究所研究员 马凯硕

17． 亚洲基础设施投资银行首席经济学家 博格洛夫

18． 农业经济专家、韩国农村经济研究院原院长 崔正燮

19． 全球绿色增长研究所所长 弗兰克·里斯伯曼

20． 卡耐基气候治理倡议执行主任 帕斯佐特

21． 中国工程院院士、“杂交水稻之父” 袁隆平

22． 中国工程院院士、北京清华长庚医院院长 董家鸿

23． 中国社科院世界社保研究中心主任 郑秉文

24． 中国社科院企业社会责任研究中心主任 钟宏武

25． 清华大学战略与安全研究中心主任 傅莹

26． 清华大学国际金融研究院院长 朱民

27． 清华大学五道口金融学院院长 张晓慧

28． 清华大学中国经济思想与实践研究院院长 李稻葵

29． 清华大学万科公共卫生与健康学院卓越访问教授、中国肝炎防治基金会理事长 王宇

30． 北京大学新结构经济学研究院院长 林毅夫

31． 北京大学长江学者特聘教授、国务院医改专家咨询委员会委员 刘国恩

32． 北京大学光华管理学院院长 刘俏

33． 北京大学科技开发部部长 姚卫浩

34． 经济学家、原北京大学国家发展研究院教授 薛兆丰

35． 中国人民大学学位委员会副主席，中国资本市场研究院院长 吴晓求

36． 中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文

37． 复旦大学党委书记 焦扬

38． 香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长 郑永年

39． 中国经济体制改革研究会会长、原国家发展和改革委员会副主任 彭森

40． 中国经济体制改革研究会常务副会长兼秘书长 赵艾

41． 中国（海南）改革发展研究院院长 迟福林

42． 国家金融与发展实验室理事长 李扬

43． 国家食品安全风险评估中心总顾问 陈君石

44． 南京医科大学公共卫生学院营养学教授、中国营养学会妇幼营养分会主任委员 汪之顼

45． 教授级高级工程师、中国食品科学技术学会理事长 孟素荷

46． 中国国际经济关系学会会长 李若谷

47． 中国国际问题研究院院长 徐步

48． 中国国际经济交流中心总经济师 陈文玲

49． 联办财经研究院专家、国家税务总局原副局长 许善达

50． 商务部国际贸易经济合作研究院院长 顾学明

51． 罗汉堂秘书长，湖畔大学教授、执行教育长 陈龙

52． 浙江大学医学院附属第二医院管理委员会主任 王建安

53． 中国农业大学教授，人文与发展学院原院长 李小云

54． 上海交通大学医学院附属新华医院院长 孙锟

55． 北京师范大学教授、青海师范大学校长 史培军

56． 中国国家卫生健康委卫生发展研究中心副主任 张毓辉

57． 中国保险行业协会秘书长 商敬国

58． 中国科学院科技战略咨询研究院副院长 王毅

59． 中国循环经济协会常务副会长 赵凯

60． 中国医药(13.060, 0.16, 1.24%)保健品进出口商会党委书记 孟冬平

61． 中药质量研究国家重点实验室主任 王一涛

62． 中国精算师协会副会长 王和

媒体界

1． 中国国际电视台主持人 田薇

2． 中国国际电视台《全球财经》和《财经高峰会》主持人 王冠

3． 中国国际电视台主任记者、主持人 苏钰婷

4． 中国国际电视台财经节目主持人 蒉莺春

5． 中国国际电视台英文频道主持人 加斯托里·玛尼卡姆

6． 中国国际电视台英文频道主持人 邹悦

7． 中央广播电视总台《致富经》栏目制片人、主持人 刘栋栋

8． 中央广播电视总台财经节目中心主持人 李斯璇

9． 中央广播电视总台财经节目中心财经频道《对话》栏目主持人 陈伟鸿

10． 凤凰卫视主持人 胡一虎

11． 凤凰卫视资讯台助理总编辑兼节目制作人 于盈

12． 美国消费者新闻与商业频道（CNBC）科技领域资深记者 金箭

13． 彭博电视主持人 马康屹

14． 艾问传媒创始人 艾诚

15． 财新传媒总裁 张立晖

16． 财新传媒副总裁、财新国际董事总经理 李昕

17． 经济学人集团大中华区总裁 刘倩

18． 上海人工智能实验室战略研究中心主任 杨燕青

19． 第一财经总编辑 杨宇东

20． 第一财经传媒总经理 陈思劼

21． 中国时装和生活方式意见领袖 晓雪

22． 谦寻电商主播 薇娅

23． 美腕合伙人 李佳琦

文体界

1． 中国文学艺术界联合会副主席 冯远

2． 中国美术馆馆长 吴为山

3． 中国书法家协会主席 孙晓云

4． 中国曲艺家协会名誉主席 刘兰芳

5． 中国电影(13.980, 0.21, 1.53%)家协会副主席 尹力

6． 第十届、十一届、十二届全国政协委员，丝绸之路国际总商会主席 吕建中

7． 中国工艺美术大师 朱炳仁

8． 俄罗斯列宾美术学院名誉教授 韩玉臣

9． 上海音乐学院院长 廖昌永

10． 郭选昌雕塑艺术馆馆长 郭选昌

11． 上海新冠文化艺术馆馆长 李新华

12． 中国曲艺家协会副主席 盛小云

13． 中国政策科学研究会文化政策委员会常务副会长 周昌新

14． 中国艺术研究院文学艺术院院长 朱乐耕

15． 中央芭蕾舞团团长 冯英

16． 中国茶文化研究著名学者 傅天龙

17． 中国玉石雕刻大师 王俊懿

18． 中国艺术研究院艺术学研究所名誉所长 方李莉

19． 中国国家话剧院院长 田沁鑫

20． 社会美育联盟创始会长 马菁汝

21． 全球（中国）旗袍总会创会会长 李艳华

22． 中国公益事业形象大使 马彩青

23． 著名跨界艺术家 王小慧

24． 感源人体结构及骨骼调整中心（太一健康旗下医疗养生机构） 认证的能量疗愈师 Smita More

25． 奥运冠军、乒乓球大满贯得主 邓亚萍

26． 全国政协常委、博鳌亚洲论坛秘书处特别代表 王林旭

27． 中国女演员 蓝盈莹

宗教界

1． 中国佛教协会副会长、海南省佛教协会会长 印顺法师

2． 天主教澳门教区主教 李斌生主教

3． 中国伊斯兰教协会副会长、新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会会长、新疆伊斯兰教经学院院长 阿不都热克甫·吐木尼牙孜大毛拉

4． 柬埔寨法宗派僧王 布格里

5． 斯里兰卡岗嘎拉玛寺方丈 噶布达·雅尼萨纳西拉

6． 阿联酋促进穆斯林社会和平论坛主席 谢赫阿卜杜拉·本·拜耶

7． 俄罗斯联邦穆夫提委员会主席、俄罗斯联邦穆斯林宗教事务管理局局长 谢赫拉威尔·盖努特金