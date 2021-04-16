中国五一长假出游人次或达2亿

距离五一劳动节还有不到半个月，中国大陆五天长假火车票17日开售。据中国旅游网站携程网预计，今年中国“五一”假期旅游人次有望突破2019年同期，达到2亿人次的新高。

据中新社报道，按目前铁路车票预售期15天的规定，4月16日起，旅客可购买4月30日的火车票。4月17日则正式开抢5月1日的火车票。15日晚，火车票购票网站显示，4月29日当天一些热门线路的部分车次车票已经售罄。

4月16日，中国民航局运输司副司长商可佳在新闻发布会上表示，“五一”期间春暖花开、气候宜人，对各地来说都是出游的好时节，加上春节以来，中国国内疫情防控措施有效，五天的假期时间会使前期抑制的航空运输需求得到充分释放。从机票方面来看，可谓量价齐升，明显高于刚刚过去的清明小假期，也有望高于2019年同期的假期水平。

从携程网机票的预订情况来看，目前“五一”多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超2019年同期水平，增长23%。“五一”机票经济舱平均票价为1021元人民币，超过2019年同期均价。

据报道，“五一”旅游以跨省长线游为主，约七成人群选择跨省游。旅游网站马蜂窝数据显示，在众多热门航线中，从北京出发的航线居多。携程披露的数据显示，上海、北京、三亚、广州、成都、重庆、西安、厦门、杭州、深圳位列前十大“人气旅游”目的地。