下午察：从英式步操转中式 港警迈向什么？

昨天是中国第六个全民国家安全教育日，也是香港去年中实施《香港国安法》以来首个全民国家安全教育日，各大纪律部队的开放活动同时加入中式步操作为表演项目。

其中，香港警队成立177年来首次向公众表演中式步操，并一改用英语指挥步操口令的传统，首次用广东话喊出“向右看齐”“正步走”“提枪”“挂枪”等口令。步操完结前，司令员还喊出“忠诚护国安，勇毅保家安”口号。

英式与中式步操的区别

从外观上看，英式步操典型特征是手臂甩得又高又直，踏步较为轻巧，在立定和转体的时候，要很用力地跺脚，以及在敬礼的时候，手掌有一个明显的外翻动作。中式步操则需要手臂在胸前10厘米左右的距离摆动。此外，抬腿向前迈步时，腿要绷直向前方踢，脚尖下压，脚掌与地面平行。

英式步操在香港的始末

香港在1997年回归后，官方仪式还遵循英国殖民地时代的规定而行，所有纪律部队仍然沿用英式步操。

其中一个原因，是香纪律部队的人事、工作在回归后仍与英国密切互动，所以保留了很多英国元素。

香港会定期派操练及枪械训练督察到英军仪仗学院接受训练，然后回港培训其他人员。训练课程大多在英国、澳大利亚等五眼联盟国家进行，并且有与新加坡，法国等国家交流。

2016年底，香港警队还曾首度邀请英军现役仪仗队人员赴港教授步操，训练50名警队人员，以提升步操水平。这一举动当时引来香港各界纷纷批评，认为警方的举动疑似在发出“召唤英国人重新来港”的信号。

香港2019年爆发反修例运动后，港府与警队都受到包括英国在内的西方政府抨击。2020年8月15日，英国国防部通过英国媒体放出消息，称由于疫情以及与中国关系恶化，英国政府禁止英军方人员训练香港警队。

不过，香港警队隔天发声明指，不是英国方面停止训练，而是因为英国当时疫情严重，香港警队主动暂停训练活动。

香港警队操练英式步操（东网）

香港警察学院今年2月底举办中式队列培训班，由解放军驻港部队三军仪仗队成员教授，受训学员来自香港各纪律部队，除了警务处，还包括入境处、海关、惩教署及消防处的步操教官，培训内容包括原地及行进间的步操动作，以及军旗、指挥刀和步枪等步操动作。

事实上，从2005年起，中式步操开始逐渐进入香港青少年群体。那年7月开始举办的香港青少年军事夏令营，以及此后数年开始举办的香港大学生军事生活体验营，有数千名香港青少年接受中式队列训练，还有大量的大学生到军营内接受军训，亲自升国旗。

在2015年1月，香港青少年军总会在昂船洲军营正式成立，成为香港唯一以中式军事步操为训练基础的自愿性制服团体，而且与其他制服团体相比，青少年军的制服颜色、样式与解放军也极为相似。

在2019年5月4日、中国五四运动100周年那天，香港各界青少年活动委员会在湾仔金紫荆广场举行升旗礼，除香港青少年军继续采用中式步操外，至少有其他四个青少年制服团体改用中式步操，包括香港升旗队总会、香港航空青年团、香港女童军总会及香港交通安全队。

“英转中”的意义

香港纪律部队的步操从英式转为中式，绝非表面上的形式转变，而是有其深刻的象征意义。

中国官媒央视昨天就发表热评说，这个小小的变化传递出意味深长的重要信号，是“警队经历了‘修例风波’血与火洗礼之后从内到外的全面重塑。警队不仅仅是维护治安、服务市民的城市警察，而正在成长为忠毅维护香港稳定和国家安全的重要执法力量”。

这种从“城市警察”到“维稳力量”“国安执法力量”的转变背后，是香港开始融入国家的治理体系。

此外，就如法新社昨天的报道称，香港警队首次展示“鹅步”（中式步操），象征着香港与其殖民地过往的断绝。

英国去年声称禁止英军人员训练香港警队后，香港警察队员佐级协会前主席陈祖光说，香港采用英式步操，是回归后香港政府各部门和大陆难以加快融合的其中一个原因，训练课程的暂停，只会进一步减低英国对香港警队的影响力，对国家和香港而言是一件好事。

4月15日，香港警察学院举行开放日，仪仗队首次表演中式步操（新华社）

香港理工大学专业及持续教育学院讲师陈伟强当时也说，纪律部队继续使用英式步操，只反映对国家认同感不强。纪律部队应用回中式步操，以告诉世人，香港已正式回归。香港是中国的香港，军队管理和警队训练当然要保持和中国人民解放军一样的“步伐”。

香港行政会议成员、前保安局局长叶刘淑仪前天受访时同样说，香港各纪律部队在全民国家安全教育日操演中式步操，表示香港和国家连成一体。

网民怎么说？

网上目前看到的香港网民评论，绝大多数对港警转用中式步操表示赞同。

有网民说：“早就该换了，香港已不是殖民地。”也有的说：“海盗（英式）步操，应该舍弃。”

更有网民指出，除了步操还有别的需要改：“那些法官也要改，成日戴白假发，不伦不类。”“香港也应该废除英文，改用简体字才合国家利益。”

不过也有网民说：“手下留情呀，请保留香港独特文化呀。”“这个完全没必要，保留部分文化特色是多元社会的基础，这个不会危害国家安全。”

4月15日在香港警察学院拍摄的升旗仪式（新华社）

香港中联办机关报《文汇报》今年2月下旬曾发表署名评论说：“当年的英国殖民者已经在香港留下了太多印记，从海港叫维多利亚港到公立医院叫玛丽医院、威尔士亲王医院；法律制度沿用海洋法系，还需要英国法院派遣法官，顶着‘方便面假发’。香港保留地方特色是好事，但是整个社会如果继续依循殖民地体系运转，就会让香港的一些人，忘记了自己是中国人的事实。2014年的非法占中、2016年的旺角暴乱、2019年的修例风波，都是殖民化的恶果显现。”

因此，香港警队改用中式步操，被不少人视为香港迈出“去殖民化”的重要一步。而伴随这一步来的，还有什么？回归前，曾有人担心北京会指示新成立的香港特区政府把所有反映殖民地色彩的设施和标志移除或更改，如皇后大道中改名为人民大道中、英皇道改为解放路等。现在会不会成为现实呢？