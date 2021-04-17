智利：中国科兴疫苗预防有症状感染有效性为67%

智利政府周五表示，对中国科兴生物的冠病疫苗CoronaVac进行的首次真实世界研究结果显示，其预防有症状感染的有效性为67%。

根据路透社引述智利政府在卫生部准备的一份报告中称，该疫苗预防住院治疗方面的有效性为85%，预防死亡方面的有效性为80%。

这些数据的公布使智利成为包括英国和以色列在内的少数几个利用接种来了解疫苗在受控临床试验之外以及在面临社会中的不可预测变量时的有效性的国家之一。

以色列对辉瑞疫苗有效性的真实世界研究检查了该疫苗对120万人的有效性，其中包括接种和未接种人群。

智利的研究检查了科兴疫苗在1050万人中的有效性，其中同样包括接种和未接种人群。

与之前发布的科兴疫苗在临床试验中的有效性相比，上述数据更为有利

今年1月，巴西的一项试验显示，科兴疫苗预防有症状感染的总体有效性为50.4%。本月公布的稍后进行的一项研究结果显示，该疫苗预防有症状感染的有效性为50.7%，预防需治疗感染的有效性为83.7%，预防中重症感染的有效性为100%。

印度尼西亚根据中期数据批准了该疫苗的紧急使用，显示其有效性为65%。

在土耳其的一项试验中，科兴疫苗预防有症状感染的有效性为83.5%，预防重症和需住院感染的有效性为100%。