韩正：中国重视与美开展应对气候变化对话合作

中共中央政治局常委、中国国务院副总理韩正昨天通过视频方式会见在华访问的美国总统气候问题特使克里时说，中国应对气候变化，态度是坚决的、行动是有力的。中方重视与美国开展应对气候变化对话合作，并欢迎美国重返《巴黎协定》。



根据新华社报道，韩正表示，气候变化事关全人类福祉。中国实施积极应对气候变化国家战略，是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。去年中国国家主席习近平宣布中国力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，以及提高国家自主贡献力度的新举措。

韩正说，中国应对气候变化，态度是坚决的、行动是有力的。我们将脚踏实地实现这些目标。

韩正指出，中美作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，在应对气候变化方面有很多共同利益。中方重视与美国开展应对气候变化对话合作，欢迎美国重返《巴黎协定》，期待美方维护《巴黎协定》，承担起应尽责任，作出应有贡献。应对气候变化，应遵循共同但有区别的责任原则。中方愿与美方发挥各自优势，保持对话合作，与各方一道共同推进落实《巴黎协定》。

克里表示，应对气候变化这一全球性挑战，美中合作至关重要。中方为应对气候变化作出了巨大努力。美方愿与中方加强沟通，深化合作，加紧落实《巴黎协定》目标，共同为应对气候变化危机作出更大贡献。