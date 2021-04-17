中国驻印度大使：边界争议是客观现实但不是中印关系的全部

中国驻印度大使孙卫东前天出席中国人民外交学会和印度世界事务委员会共同主办的第七次中印关系对话开幕式并致辞时说，边界争议是客观现实，应该予以足够重视和认真对待，但边界问题不是中印关系的全部，应该放在双边关系的适当位置上。双方要坚持平等对话，管控分歧，协商解决，不要让分歧上升为争端。

根据中国驻印度大使馆网站消息，孙卫东说，当前，中印关系处在关键时期，大家齐聚云端，共同探讨中印两国增进互信、加强合作，推动符合共同利益的发展议程，共同应对后疫情时代国际格局变化挑战，在时机和内容上都十分重要。

孙卫东说，中印要正确认识彼此，把准关系定位。中印是世界上仅有的两个人口超过10亿的发展中大国，是发展前景广阔的重要新兴经济体，是毗邻千年的亚洲文明古国。这些共同点决定了中印是合作伙伴而不是竞争对手，两国互为发展机遇，互不构成威胁。中印两国领导人早已就此达成了战略共识，为两国关系发展指明了方向。

中印双方应该坚持两国领导人共识不动摇，相互成就而不是相互消耗，加强合作而不是彼此防范。我们要正确认识和看待对方，避免战略误判，通过对话增进互信，通过行动落实共识，推动中印关系重回稳定健康发展的正确轨道。

孙卫东说，中印要促进合作交流，筑牢友好根基。像中印这样的大国，必须把发展立足点放在本国，走出一条符合自身国情的发展道路。同时，依靠自身发展并不是“闭门造车”，而是要坚持开放包容。中印的经济互补性强，双方合作的本质是互利共赢的。希望印方为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境，而不是“垒墙”、“脱钩”。

中印双方要秉持相互尊重、平等相待的精神，多交流，多沟通。我们期待两国在政党、智库、文化、教育、青年、地方等领域开展更多交流对话，愿意为两国人民交流多架设桥梁，为双边关系不断注入动力。期待两国学者着眼大局和长远，为中印关系发展提出积极、正面和建设性的建议，引导两国媒体舆论理性客观看待彼此和双边关系，增进两国民众的相互理解和友好感情。

孙卫东也强调，中印要妥善处理分歧，维护边境和平。中印之间存在着历史遗留的边界问题。双方同意通过对话协商，寻求公平合理和双方都能接受的解决方案。在最终解决前，双方要共同维护边境地区的和平与安宁。

去年中印边境地区发生冲突，是双方都不愿看到的。正如中方反复强调的，事情的是非曲直十分清楚。中方坚持通过对话协商解决问题，推动降温缓局。双方通过外交军事渠道保持着沟通，两国一线部队已在班公湖地区实现了脱离接触。下一步，双方应落实两国领导人共识，严格遵守双方达成的一系列协议，加强对话沟通，完善管控机制，维护当前的缓和降温态势，避免现地局势出现反复。

孙卫东说，过去几十年的经验一再证明，突出分歧无助于问题的解决，还会侵蚀互信的基础。边界争议是客观现实，应该予以足够重视和认真对待，但边界问题不是中印关系的全部，应该放在双边关系的适当位置上。双方要坚持平等对话，管控分歧，协商解决，不要让分歧上升为争端。

孙卫东认为，中印要加强国际合作，维护多边主义。当前，世纪疫情加速百年变局。面对各种全球性挑战，人类是休戚与共的命运共同体，必须同舟共济、携手应对。中印要践行真正的多边主义，恪守《联合国宪章》的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。我们要坚持和平共处五项原则，尊重彼此社会制度与发展道路，尊重彼此核心利益与重大关切，尊重彼此正当的发展权利，互不干涉内政。我们要坚持独立自主，反对任何形式的霸权主义和强权政治，反对零和博弈和冷战思维，共同致力于建立“天下大同”的大家庭，而不搞针对别国、封闭排他的“小圈子”。

孙卫东说，中印作为两个发展中大国，在多边事务中拥有许多共同利益和相似立场。双方要加强在联合国、二十国集团、金砖国家、上海合作组织、中俄印等多边机构框架内的政策协调，在疫情防控、发展减贫、能源安全、气候变化、环境保护、粮食安全等重大议题上发挥积极作用，维护广大发展中国家正当利益，推动构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序。

