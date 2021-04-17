台行政院政务委员：台美经贸往来已到透过TIFA处理时间点

台湾行政院政务委员邓振中今天表示，台美经贸往来密切，已经到了该透过台美贸易暨投资架构协定（TIFA）处理的时间点。

根据中央社报道，台湾总统蔡英文与行政院长苏贞昌前天分别接见前美国参议员多德率领的访问团，会面中都提及，期待台美尽速重启TIFA对话，进一步强化双边贸易伙伴关系。

邓振中对此表示，台美经贸往来至今，双边对于增进经贸关系都有意愿，也都觉得很需要，彼此更明白，让台湾与美国的经贸关系更密切，这是重要的事情。

邓振中说，过去因各类理由，台美双方已经一阵子没有展开TIFA，最后一次落在2016年，但台湾已经陆续排除过去一些困难的台美贸易障碍，如今世界局势改变剧烈，台美对于疫情过后经济如何复苏、供应链如何再合作，以及气候变迁、环境保护等等问题势必要坐下来谈，而这需要透过有系统性的对话。

邓振中表示，台湾也盼与美方洽签双边贸易协定（BTA），加上其余种种议题，如果有更体制上的安排，双方经贸发展一定会朝着更健康方向走，“台美经贸往来到了该透过TIFA处理的时间点”。

至于重启的时间点，邓振中说，台湾重启TIFA的意愿清楚、目标明确，一定要跟美国经贸关系越来越密切，当然主张赶快订一个时间坐下来谈，但国际贸易往来不取决于单方，尤其疫情期间，美方是否能腾出人力、时间，以及举办型态为何仍要再着墨。

台美自1994年签署“贸易暨投资架构协定”（Trade and Investment Framework Agreement, TIFA）后，迄今已召开10次台美TIFA会议，第一届TIFA会议于1995年在美国华府召开，其后会议分别于1997、1998年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015年及2016年轮流在台北与华府两地举行。