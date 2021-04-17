邓炳强：媒体将参观开放日学生与“黑暴”关联属煽动仇恨

香港警务处处长邓炳强继昨日后，今天再次不点名批评《苹果日报》头版报道，将参观警察学院开放日的学生描绘到与“黑暴”有关，导致很多人对这所学校起底和骚扰。他认为此举是分化社会、煽动仇恨，非常不道德，好比“谁支持警队我就要搞谁”。

综合香港电台和《星岛日报》报道，邓炳强早上出席警察学院结业礼暨阅操仪式后会见媒时还表示，有些所谓学者对他有很多指责，企图将想说真话的人，用口诛笔伐的方法，令他们不敢讲真话，他强调自己是警务处处长，不会害怕这些势力。

被问到有关报章头版刊登的照片，是源自路透社以及如何定义假新闻，邓炳强回应说，相片本身是有考虑因素，如果用煽动、分化或者误导，企图令到支持警察的人会害怕是不能接受。

邓炳强还说，警方向一个媒体发出约130封信投诉及澄清，每封信都有副本交报业评议会，评议会回应指对这些投诉并无调查权，但同意有关媒体存在误导或与事实不符。

他强调，警方发信并不是针对媒体，而是针对行为。警方发信后，有关媒体并无反应，亦完全没有回复。

邓炳强续指，香港目前没有专门罪行规管假新闻，但有法例规管煽动、煽惑行为，或违反国安法行为，如果有这类罪行，警方会搜集证据，他促请市民要认清事实，认清外国或外部势力代理人在香港做蛊惑人心的事情，并应监察他们的行为。

他强调，警方对任何犯法的事都会进行调查，不会理会对方的背景和身分，且会调查任何界别。

至于是否有相关名单和涉及哪些界别，邓炳强说，犯法的人只要他的心是犯法、行为犯法，即使想逃避，警方都会有办法找出证据检控。

