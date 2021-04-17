中国驻美使馆：美日联合声明涉华内容超出正常双边关系范畴

中国驻美国大使馆今天就美日联合声明中涉华内容表示强烈不满和坚决反对，并指美日有关言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害第三方利益，损害地区国家相互理解与信任，损害亚太和平与稳定。

根据中国驻美国大使馆网站消息，中国驻美国大使馆发言人今天在接受媒体采访时表示，台湾、香港和涉疆问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。中国对美日领导人联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方必将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。。

发言人还说，美日上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害第三方利益，损害地区国家相互理解与信任，损害亚太和平与稳定。明明是企图在亚太地区搞分裂、搞针对别国的“小圈子”，却冠之以“自由开放”，实在是莫大的讽刺。美日这种图谋逆时代潮流而动，拂地区国家民心而行，势必以损人的目的出发，以害己的结果告终。

此外，针对美国支持日本政府将福岛核废水排入海洋的决定，发言人说，美日口口声声说要应对本地区各种挑战，但当前本地区面临的最迫切安全挑战是日本单方面决定把福岛核废水排入海洋，这种做法极其不负责任，严重损害地区国家和人民的切身利益。美国的纵容态度也同样不可取。

发言人反问，美日难道想要打造一个“核废污染的印太地区”吗？美日如果还能顾及维护人类共有的海洋环境，还能顾及地区国家人民包括其自身子孙后代的健康安全，就应该慎重对待核废水处置问题。