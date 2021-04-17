中国央行工作论文：东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多

中国央行周三（14日）发表的一篇关于中国人口转型的工作论文指出，东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多，建议重视理工科教育，并倡导全面放开和鼓励生育，及时释放其较高的生育意愿。

这份题为《关于我国人口转型的认识和应对之策》的报告提出，要促进教育和科技进步。首先环境宽松。要抓主要矛盾，把握好创新与监管的平衡；其次建立基本的社保体系。创新要冒风险；然后要控制房价。报告以香港房价问题为例，称这是深圳过去超越香港的主要经验，未来也有可能成为限制其长远发展的障碍。

报告还指出，要重视教育，重视母亲和少儿的教育；重视基础教育，以及理工科教育。报告认为，东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多。不过，报告提醒，教育和科技进步周期长、见效慢、不可控，因此中国当前还是要以人、财、物的储蓄为本，教育和科技为辅。

报告还提倡，中国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现2035年远景规划和百年奋斗目标。应抓住当前生育政策对部分居民还是硬约束的时机，全面放开生育，及时释放其较高的生育意愿。

报告也提到，要重视储蓄和投资，并推进养老改革等问题。

