美国访台团会见蓝绿学者了解台海风险

美国前参议员多德等人来台访问，昨天中午结束行程搭机返美，多德等人返美前特地会见五位代表蓝绿阵营的学者；与会者透露，美方想了解两岸间存在的军事风险，还透露未来会有更多人访台，持续与台湾保持畅通的交流管道。

根据联合新闻网报道，消息指出席会面者包括台湾国防部前部长杨念祖、台湾外交部前部长田弘茂、台湾国防安全研究院执行长林成蔚、淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正及远景基金会执行长赖怡忠，兼顾蓝绿色彩。黄介正表示，双边就彼此关切议题广泛交换意见。

与会人士指出，美方会前有特别交代，且基于台美互信，不便转述谈论细节，双方广泛交换意见，大多聚焦两岸情势、区域稳定等议题，美方大多在聆听，咸少发表主观意见。

据指出，美方想了解的题目，包括如何看待两岸间存在的军事风险、对未来台海局势可能的发展走向评估，以及美方目前和台湾针对区域稳定议题的双边交流，有哪些能再进一步的层面等。美方也说明，此行与台湾官方高层、国会议员、学者交换意见，目的在更全方位了解台湾社会如何看待两岸关系与美国所扮演的角色，这些意见有助于美国未来在涉及两岸议题的相关决策。

多德前天与朝野立委会晤，国民党立委蒋万安昨说，会中美方关切国民党对九二共识的目前立场，他当场表示，九二共识不是一国两制，国民党也坚决反对一国两制，九二共识确实存在过，也是过去两岸交流基础；但若九二共识现在不再被多数民众接受，国民党内也一直在讨论提出新的具体可行论述。

美国在台协会(AIT)一周前曾邀约国民党立委林为洲出席，林为洲说，AIT当时没说是陶德来访，且他是反莱猪公投领衔人，担心美方要来摸头谈莱猪，因此第一时间婉拒见面。