中国银保监会：P2P在营机构已清零

中国银保监会普惠金融部副主任丁晓芳昨天说，P2P在营机构目前已实现清零，未来一方面要对存量退出机构加强监测，同时将防止新出现P2P类似机构。

根据中新网报道，丁晓芳在银保监会当天举行的新闻发布会上介绍一季度银行业保险业运行情况时表示，目前中国P2P在营机构实现了清零，也就是说P2P机构已经停止开展新的网贷业务，存量风险得到有序压降，后续主要是做好存量风险处置工作。

丁晓芳指出，首先是要加大正常退出机构风险化解力度。首先，加强监测，防止存量机构出现违规展业的情况；其次，创新工作方法，加大资产处置力度，综合运用多种方式提高出借人清偿率，特别要压实各大网贷平台主体责任。同时，监管部门正在加快推动更多网贷机构接入征信系统，加大失信惩戒力度，严厉打击恶意逃废债行为。

其次，是依法加快刑事立案的机构资产处置力度，协调公安、司法等部门加大涉案资产追缴处置统筹力度，提升案件侦办和审判的效率，做到阳光办案，积极回应出借人关切。

最后是着力健全网贷风险监管长效机制。一方面对存量退出机构加强监测，同时防止新出现P2P类似机构。另一方面，在立法层面，有关部门正推动相关立法，比如推动《非存款类放贷组织监督管理条例》尽快出台。去年11月份，官方也公布了网络小额贷款业务管理办法征求意见稿，相关法规、规章将尽快出台，从制度建设方面不断健全监管长效机制。