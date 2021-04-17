上海下周一开放台湾民众冠病疫苗免费接种

上海市冠病疫情防控工作领导小组办公室今天宣布，根据大陆国务院联防联控机制部署，上海市启动在沪居住台胞冠病疫苗预约接种，即从下周一开始，旅居上海的台湾民众可预约冠病疫苗接种。

根据联合新闻网报道，上海下周一起将根据“知情、同意、自愿”原则，将在沪居住台胞中的适龄人群（18-75岁）纳入大陆国产疫苗（上市阶段）接种人群范围。

根据上海市台胞服务中心今天14时发布的通告，上海目前使用的是大陆国产冠病病毒灭活疫苗，全程需接种两剂。台胞享受上海市居民同等待遇，免费接种疫苗。

持台湾居民居住证或大陆医保参保凭证的台胞，自下周一零时起，可扫描二维码进入“健康云”平台的“在沪台胞新冠疫苗接种服务页面”进行信息填报，预约成功后凭短信通知在指定时间、地点，携带填报时登记的有效证件和预约条形码前往。

无台湾居民居住证或大陆医保参保凭证的台胞，凭台湾居民来往大陆通行证，可扫描二维码进入“健康云”平台的“在沪台胞新冠疫苗接种服务页面”进行信息填报，等候居住地所在区有关部门通知指定时间、地点，携带填报时登记的有效证件和预约条形码前往。或凭台湾居民来往大陆通行证赴居住地所在区台办登记。

在上海各类学校的台湾师生接种疫苗政策与上海市大陆师生一视同仁，具体接种事宜由师生所在学校统一组织实施。

中国大陆国台办发言人马晓光周三在例行记者会上已正式宣布，对在大陆居住台湾同胞的疫苗接种，按“属地管理、同等待遇”原则，与其所在地区大陆居民执行相同政策和规范。即：在知情、同意、自愿的前提下，凭台湾居民居住证或大陆医保参保凭证，在居住地登记接种疫苗。