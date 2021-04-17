《环时》社评警告日本“离台湾问题远一点”

针对美日领导人联合声明涉华内容，中国官媒《环球时报》发表社评文章，指美日同盟正成为危害亚太和平的轴心，并警告日本“离台湾问题远一点”，以免引火烧身。

社论文章指出，美日领导人联合声明赞美两国“虽远隔重洋，但对普世价值和共同原则的承诺，包括自由、民主、人权、国际法、多边主义以及自由公平的经济秩序，将两国团结在一起”，这种近乎煽情的描述虚伪至极，美国和日本就是二战战胜国和战败国之间前者主导后者的关系，在外交上有强烈的主仆性质，这份联合声明强化了美国极端对华政策对日本外交的强制主导权，日本则积极并小心地加以逢迎。

文章分析说，日本成为亚洲跟从美国遏华政策最紧的国家，因为日本外交只能算是“半主权”水平，不太可能“顶撞”美国。同时日本也是最想遏制中国的亚洲国家。“对中国强大的发展动能羡慕嫉妒恨，这才是美日在对华问题上的最大‘共同价值’”。

文章说，美日同盟有可能演变成给亚太和平带来致命破坏的轴心，就像当年的德意日轴心一样。美国的核心意图就是要维护霸权，以反国际法和反规则的方式阻遏中国发展。美国的一意孤行有可能最终断送亚太和平，而日本在逐渐将自己变成美国这一邪恶政策的首要亚洲帮凶。

华盛顿和东京想把两国与印澳的“四方机制”打造成美日同盟的扩大和升级版，进而再拉更多国家入伙，共同对抗中国。他们一口一个“共同价值观”，但世界本应是多元的，最危险的是对抗，集团对抗尤甚。

文章还指出，“以规则为基础”应是以联合国制定的规则体系而不能是由美日来定义规则，并连发三问——美国随意对华挥舞贸易战大棒，用断供关键技术产品打击中国高科技企业是规则吗？美国拉日本等搞排除中国的供应链，这也是规则吗？还有，美国和西方随意干涉他国内政，这是联合国宪章所鼓励的吗？

文章说，日本前几年一度与中国相向而行，让中日关系走上逐渐恢复的正轨。它现在突然又改变路线，加入美国的遏华战略，断送了中日关系改善的势头。这既是美国压的，也是其战略自私膨胀所致。日本太短视了，当年与德意抱团，如今与美国的激进路线合唱，它并没有真正吸取教训，而是又一次主动制造并深陷对抗的漩涡。

文章提到，这份美日联合声明是自1969年以来首次提及台海问题。文章警告日本应“离台湾问题远一点”，称别的可以是耍耍外交手腕，玩点纵横捭阖，但它如果卷入台湾问题，终将引火烧身。“它卷入的程度有多深，它将付出的代价就会有多大。”