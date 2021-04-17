中国五一假期火车抢票热度远超春节

中国“五一”小长假将至，假期首日、即“五一”当天的火车票今天开售，最早售票的北京西站热门方向火车票几乎“秒没”，出行热度远超春节。

综合北京日报客户端及每日经济新闻报道，今年中国“五一”假期的放假时间为5月1日至5日。近日多家在线旅游平台发布的报告均显示，今年“五一”或迎来“爆发式出游”，当前各平台上旅游产品预订火爆。有平台预计，今年“五一”旅游人次有望突破2019年同期，达到两亿人次的新高。

根据全国铁路车票预售期15天的规定，4月30日的车票昨天（4月16日）起开售，“五一”当天的车票则从今天（4月17日）起开售。

据报道，可能由于大量用户访问，12306网站和App昨天一早双双崩溃，大量网友反映12306的App频出状况，还有很多用户根本无法登录。

“12306崩了”的话题还一度冲上热搜。有网友表示，“每逢佳节必崩溃”已经成为了12306 App的“保留项目”。

12306客服人员昨天下午表示，不同的车站开票时间不同，开票时间由于抢票人数较多，旅客操作频繁，还有第三方软件参与抢票，所以导致系统出现了短时崩溃的情况，系统后来已恢复正常。

今早8时，北京西站开始销售“五一”假期首日的车票，从12306官网查询发现，开售仅两分钟，北京西站到郑州东站50余趟高铁、动车车票售罄，剩余车次所剩车票不多；北京西站到石家庄站当天只有21时以后发车车次还有余票；北京西站到长沙南站只剩两趟高铁一等座还有部分余票。此外，前往武汉、太原等方向高铁列车同样抢手。

另外，随着京哈高铁全线贯通，北京前往东北地区主要城市间旅行时间大幅缩短，北京朝阳站前往哈尔滨、沈阳等地车票也非常抢手。目前，假期前一日北京朝阳站前往沈阳、阜新的车票已“一票难求”。

随着中国疫情逐步控制，今年五一假期被冠以“史上最热五一黄金周”的称号。对于五一出行热，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友日前在国务院新闻发布会上提醒，五一长假大家出去走一走、看一看的同时，一定要牢记疫情防控不能放松，特别是在假日期间，不要组织、参与大规模聚会、聚餐等聚集性活动。