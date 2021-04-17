胡锡进：中国要赢得中美战略竞争应解决官僚主义

《环球时报》总编辑胡锡进在个人公号上就中国官僚主义问题发文，称包括中国在内的世界各国都有低效的地方和缘由，过去以为美国做事高效，抗疫一事却暴露了原形。但中美当前进入严峻战略竞争，中国要赢得这场竞争，就应当解决或至少减轻这个问题，要不断提高社会运转的质量和有效性，而不能与对方比烂。

胡锡进在文中写道，他有不少朋友抱怨经常也要参加没什么用或者效率低下的会，做一些形式主义的表面文章。他也注意到，一些公职人员没日没夜地工作，但有一部分时间的确被形式主义的东西占用了。

社会上也有部分人、包括一些重要位置上的人，他们的工作不全是以实际效果为导向的，在一些时候，形式主义的过程成为了目的本身。

胡锡进说，世界各国都有各自一些低效的地方和缘由，没有一个社会能够完全避免无用功。过去以为美国做事高效，抗疫这一件事，就让他们露出了惊人低效的原形。他们那么多问题常年原地不动，光说却解决不了。

胡锡进认为，也许形式主义官僚主义是人类社会的通病，是克服不了的。但他强调，“我们不能与对方比烂”，当中美进入一场严峻战略竞争的时候，中国有实现这方面改进的紧迫性。中国要赢得这场竞争，说到底就是要不断提高社会运转的质量和有效性。中国应当解决或至少减轻这个问题，并且也有这样努力的空间。