中国安委办因煤矿事故约谈毕节政府

中国国务院安委办昨天对贵州省毕节市人民政府进行安全生产约谈，在现场指导抢险救援的国家矿山安监局负责人主约谈。约谈指出，今年以来，毕节市煤矿安全生产形势严峻，暴露出安全发展理念不牢，安全风险意识淡薄，必须深刻汲取教训，举一反三，采取针对性措施，坚决防范遏制重特大事故。

根据人民日报客户端消息，约谈指出，截至目前，全市已发生三起事故，其中两起较大事故，造成12人死亡。特别是本月9日金沙县东风煤矿发生一起煤与瓦斯突出事故，造成八人死亡，教训惨痛、影响恶劣。

事故暴露出，毕节市煤矿安全生产还存在安全发展理念不牢，安全风险意识淡薄，底线思维不强；安全生产专项整治三年行动2021年集中攻坚工作任务目标不明确、不具体；煤矿安全投入不足，安全管理不到位；企业主体责任不落实，自查自改不认真；煤矿大排查流于形式、被动应对等问题。必须深刻汲取教训，举一反三，采取针对性措施，坚决防范遏制重特大事故。

约谈要求，毕节市要认真贯彻有关精神，切实担起防范化解重大安全风险的政治责任，切实增强抓好煤矿安全生产工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要牢固树立安全发展理念，统筹好发展与安全，坚持“人民至上、生命至上”，正确处理安全与生产、安全与效益的关系，提高执行能力和落实能力。要加大安全投入，强化瓦斯、水、火等重大灾害治理，提升矿井安全保障水平。要强化基础管理，督促煤矿企业建立高素质的安全生产技术管理团队，加大安全培训力度，持续淘汰退出和转型升级，提高办矿本质安全水平，加快推进煤矿安全高质量发展。要依法依规开展事故调查，严肃追责问责，开展大反思、大讨论、大反省，切实以事故教训推动工作。

约谈强调，毕节市要强化地方安全监管，把不安全的生产能力“减下来”，把不安全的生产速度“慢下来”，把不具备安全生产条件的煤矿“停下来”，把依法应当关闭的煤矿“关下来”。要将开展煤矿安全生产大排查作为推进三年行动的重要抓手，做到煤矿自查自改、企业内部检查、监管排查、监察执法“四个100%”，把影响安全的重大风险找出来、重大隐患查出来、制度措施定出来，深入开展专项整治集中攻坚，推进安全生产形势持续稳定向好。

