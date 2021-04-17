中国官媒揭河南大量水利设施成摆设

中国官媒报道揭露，河南周口市鹿邑县许多农田水利设施成摆设，投资数千万元人民币的水利工程过了近三年仍不能用，还有围墙的水泥轻轻一抠就脱落，且里面不是砖块，而是白色塑料泡沫，农田灌溉难题至今无法解决。

据央视财经客户端今天报道，《经济半小时》栏目近日接到多地群众反映，一些地方的农田水利设施派不上用场，要么是半拉子工程、要么就是摆设。

据报道，在有“全国商品粮基地县”“全国粮食生产百强县”称号的河南鹿邑县，眼下正是小麦抽穗的关键时节，但在鹿邑县任集乡田楼村的乡间道路旁，一座座白底红棚的灌溉设施格外显眼，白色的箱体里是配电箱和计量设施，箱子下方就是抽水灌溉的机井，但设施却完全不能用。

村民说，2019年，工程队到村里修建了这批水利设施，说是智能灌溉系统，建好后只要刷卡就可以出水。但工程人员撤走后，小箱子却始终没通上电，成了摆设。村民只好自己拉电线给潜水泵通电抽水浇地。

央视记者走访任集乡的代庄、田楼、邓庄等三个村庄，发现近50多处这样的灌溉设施都没有通电。

有村民表示，由于自己的地块离家太远，不方便从屋里拉电线，他花了两千多元（人民币，下同），购买了发电机和潜水泵，成为村里第一个用柴油发电机打水灌溉的人。他感慨说，村里每隔三五年就会有灌溉工程的开发建设项目，但十多年来灌溉方式却一直没发生根本改变。

报道称，根据鹿邑县人民政府官网上《关于印发鹿邑县2018-2019年度农田水利 基本建设实施方案的通知》，项目总投资有5700万元。按要求，这些农田水利设施工程三个月就要完成。但如今将近三年时间过去了，现场还是半拉子工程。

另外，记者在任集乡发现，2016至2017年度修建的灌溉设施也同样没通电，因长久无法使用，配电箱上布满蜘蛛网和灰尘，围墙的水泥用手轻轻一抠就脱落，围墙里也并不是砖块，而是白色塑料泡沫。

针对农田水利工程的种种问题，记者和当地群众到鹿邑县行政服务中心了解情况，但发改委工作人员表示不清楚具体该归哪个部门管，之后记者先后咨询农业农村局、乡里等负责人，都无实质结果。随后，记者找到鹿邑县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室的联系方式，但工作人员听到任集乡灌溉设施的问题时，却留下一个电话号码就匆匆挂掉电话，而提供的电话接通后，却又是要记者再打另一个号码。

报道称，最终在层层推诿下，结果究竟如何依旧扑朔迷离，而村民们这个春天“依旧需要自己格外忙碌，才能完成今年的春灌”。

报道最后指出，动辄几千万工程额度的水利建设项目成了摆设，最终农田灌溉难题依旧没有解决，而“更荒唐的是，农民向有关部门反映问题，部门互相推诿”，“截至节目播出前，针对当地群众反馈的问题，当地相关部门依然没有回应”。