新华社点名酷狗音乐、QQ音乐等App诱导重复消费

中国官方通讯社新华社日前点名网易云音乐、酷狗音乐、QQ音乐Apps，指这些平台有诱导重复消费的行为。

新华社报道指出，在数字音乐领域出现一个奇特现象：同一个用户重复花钱购买同一个作品，重复频率从数十次到数十万次不等，这种现象背后一方面是“粉丝”非理性消费，另一方面，音乐App也在煽风点火，诱导重复消费。

文章说，在数字版权时代，无论是体育比赛，还是电影，在视频App上，花几元钱购买后即可观看，一旦消费者购买，原先的付费页面已不存在，即便是退出程序，再次进入时也能直接播放。

然而，在网易云音乐、酷狗音乐和QQ音乐等音乐类App上，消费者在花钱购买版权后，音乐可以播放，但付费的界面仍在。不仅如此，页面上还根据重复购买的数量多少列出冠、亚、季军榜单，在某专辑的榜单上，一个账号最高购买了同一张专辑重复达32万次，消费达数十万元（人民币）。

会重复购买的人群里，“粉丝”占大多数，而他们的出发点是通过购买来提高偶像的作品销量，这在“粉丝”口中称为“打榜”。

文章指出，音乐App所看中的正是这种的“氪金”行为，助推非理性式的“打榜”。一些歌曲的付费菜单里，在数量一栏下给出了“520”“1314”等默认选项，此外还推出类似“闯关活动”，“粉丝”在购买了一定数量后就可获得某些福利，引导“粉丝”大批量地购买同一张专辑。不少“粉丝”都是无经济来源的学生群体，家长们对此也疑惑不解。

文章引述知识产权专家的话指出，音乐App利用“粉丝”的“打榜”心态而重复购买专辑所获得的利益属于不正当收益，这与重复购买同一款实体CD不同，前者消费者没有获得兑价物，后者则兑价获得了CD的物权。