温家宝撰文追忆母亲曝家庭往事

中国国务院前总理温家宝的母亲去年年末去世，今年清明节前夕，温家宝撰文追忆自己的母亲，曝光了诸多家庭往事。相关文章在3月25日至4月15日间连载在《澳门导报》。

文章披露，妈妈一生结交的都是同事、邻居、普通百姓，从未高攀过一个当官的。“1985年我调入中央，妈妈从未因我的升迁向组织提过任何要求，更没有打我的旗号给家里办过任何事情。妈妈和爸爸一生从事神圣的教育事业，全靠微薄的工资度日，死后没有留下任何财产和积蓄。”

温家宝称，“对于我担当大任，妈妈是忧虑的。我手中一直保存母亲的两封信。一封信写在 2003年11月，我刚担任第一届总理的时候；一封写在 2007年10月，我即将担任第二届总理的时候。”

第一封信写道，“你今天能位居人臣，如此高的地位，没有任何靠山，家里更不用说了，得来多么不易。你的性格是力求完美，但国家这么大，人口这么多，很难做到完美。”她要求我做到“要上通、要人和，千万记住孤树难成林。”

第二封信写道，“过去五年的成就是你用心血换来的，来之不易。后五年的工作是艰难复杂的，继续保持，谈何容易。这么大的国家，这么多的百姓，经济又是这么错综复杂，许多事情都要你一一完成，其效果能达到一半，就谢天谢地了。这么多事，你一个人肩膀有多宽能承受得住？这就需要大家同舟共济，平平稳稳渡过五年难关。”

温家宝写道，“妈妈的心在孩子身上，也在国家身上。她每天看新闻，了解国内外大事。她从不过问我的工作，但经常用各种方式告诉我群众的反映，提醒我注意。”

2009年2月2日，温家宝在英访问期间，专程到剑桥大学发表演讲。临结束时，出现一个“插曲”。一名西方模样的学生扰乱会场，大喊大叫，并向主席台扔鞋子。温家宝称，“我昂首站立，不为所动，表现出冷静和镇定”。会场安静后，温家宝讲道：“这种卑鄙的伎俩，是不能破坏中英两国人民友谊的。”“人类的进步、世界的和谐，是历史潮流，是任何力量不可阻挡的。”

温家宝表示，“我不知道就在这一刻，坐在电视机前收看电视直播的母亲，因担心儿子受到刺激，而突患脑血管栓塞，从此视力减退、说话困难、行走不便。那一年母亲已88岁高龄。”

温家宝退休了，在中南海工作了28年，其中担任总理10年。温家宝称，“对我这样出身的人来说，‘做官’本是偶然之事。我奉命唯谨，如履薄冰、如临深渊，受事之始，即常作归计。”

“退休之后，回到妈妈身边，我的心情很高兴，但看到她病情一天比一天严重，又感到难受。八年来，我很少外出，经常陪伴她。”

温家宝写道，“谁言寸草心，报得三春晖。”妈妈的爱，妈妈的恩情是无法报答的。她的许多教诲已经渗透到我的细胞中、融入我的血液中。