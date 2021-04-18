反莱猪公投战今起进入短兵相接阶段

国民党今天启动反莱猪公投宣讲研习营，宣告反莱猪公投战进短兵相接阶段。党公投小组召集人林为洲表示，这场公投结果重要性等同一场选战，更是国民党能否重返执政的天王山之战。

据联合新闻网报道，国民党党务人士也提到，因开放莱猪政策是蔡英文一手主导、强推，若最后反莱猪公投过关，蔡对美与党内领导威信都会遭到重创；虽因蔡是民选，不可能要求其因此负起政治责任，届时行政院长苏贞昌势必要扛起政治责任下台。

林为洲说，反莱猪公投对国民党而言，推动反莱猪公投是为了帮全民守护食安，没有设定政治目标，但无可讳言，这场公投过关与否，对执政党与发动公投的国民党而言，确实是一张具体的政治成绩单，对双方都是100分或0分的差别。

林为洲表示，只要公投过关，国民党就是拿下100分，民进党政权将确定吹响丧钟；但若公投没过，民进党威权执政气焰将更将高涨，绿营执政权绿灯也将一路开到2024，相对的国民党争取重返执政士气也将陷入盘整。

林为洲表示，反莱猪公投等于一次大选，重要性等同2022地方九合一选举，甚至是决定2022、2024战局发展的天王山之战，关系到蔡英文会不会提前“跛脚”，苏贞昌政治生涯会不会提前告终，是两大党支持度消长关键点。