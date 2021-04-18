中美联合声明：期待领导人气候峰会

中美发表应对气候危机联合声明，期待周四（22日）起由美国主办的领导人气候峰会，并强调两国携手并与其他各方一道加强巴黎协定的实施。

中国气候变化事务特使解振华15日至17日同美国总统气候问题特使克里在上海举行会谈。中国生态环境部今早（18日）通过微博发表联合声明，强调中美两国均期待领导人气候峰会，也认同峰会的目标，即在11月格拉斯哥联合国气候公约第26次缔约方大会前提高包括减缓、适应和支持的全球气候雄心。

声明指出，双方回顾巴黎协定第二条的目的在于将全球平均气温上升控制在低于2℃之内，并努力限制在1.5℃之内。为此，双方承诺继续作出努力，包括在巴黎协定框架下21世纪20年代采取提高力度的强化行动，以使上述温升限制目标可以实现，并合作识别和应对相关挑战与机遇。

两国都计划在格拉斯哥联合国气候公约第26次缔约方大会之前，制定各自旨在实现碳中和/温室气体净零排放的长期战略，并计划采取适当行动，尽可能扩大国际投融资支持发展中国家从高碳化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型。

中美也将在联合国气候公约第26次缔约方大会前及其后，继续讨论21世纪20年代的具体减排行动，旨在使与巴黎协定相符的温升限制目标可以实现，包括：工业和电力领域脱碳的政策、措施与技术，包括通过循环经济、储能和电网可靠性、碳捕集利用和封存、绿色氢能；以及关于国际航空和航海活动排放合作。

美国总统气候问题特使克里周四（15日）起与中国气候变化事务特使解振华在上海举行两天会谈。克里此行主要是为美国总统拜登4月22日至23日召开的全球气候峰会做准备。不过，中国至今只说习近平在认真考虑是否参加这次峰会，未作出承诺。

中共政治局常委、中国国务院副总理韩正前天则以视讯方式会见克里时说，中美在应对气候变化方面应遵循“共同但有区别的责任原则”，并呼吁美国承担起应尽责任，作出应有贡献。

