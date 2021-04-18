中国驻日使馆：日美同盟不应针对第三方

中国驻日本大使馆昨天（17日）称，中国违反基于规则的国际秩序的说法毫无根据，并认为日美同盟作为双边特殊安排，不应针对第三方，更不应损害第三方利益。使馆并强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。

使馆发言人以答记者问形式，在官网就日美领导人会谈及联合声明涉华内容，批评联合声明对中国进行无端指责，粗暴干涉中国内政，侵犯中国领土主权，中国对此表示强烈不满和坚决反对，并已向日美双方提出严正交涉。

发言人强调，中国在东海、南中国海问题上的立场主张具有充分历史和法理依据，将继续坚定维护领土主权和海洋权益，同时致力于通过对话协商解决有关分歧，维护有关海域和平稳定。

使馆也强调，台湾、新疆、香港等事务纯属中国内政，不容任何外部干涉，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，“无论日美说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的客观事实”，中国将继续采取一切必要措施坚定捍卫国家主权、安全和发展利益。

使馆也抨击日本接连在涉华问题上采取消极举动，严重损害双方政治互信，干扰双方发展关系的努力。发言人说：“我们奉劝日方恪守中日四个政治文件原则和有关承诺，确保中日关系不折腾、不停滞、不倒退，避免卷入大国对抗的漩涡。”

美国总统拜登和日本首相菅义伟当地时间16日在华盛顿举行会晤。两国在随后发表的联合声明中，罕见提及“台湾海峡和平与稳定的重要性，以及鼓励和平解决两岸问题”。

针对美日首脑峰会发表带有强烈抗衡北京色彩的联合声明，并在52年来首度表达对台海局势关切，中国大陆强烈反弹，斥责美日搞小圈子。学者研判，美日联合声明的取态仅是起手式，拜登政府预计将在更多联盟式的抗中动作中，把触及北京敏感神经的台海问题纳入其中。

